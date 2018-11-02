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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 518519520521

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:52

  Пенс написав:Подскажите. Как можно зайти по безналичному на депо, если еще не клиент банка? Или только наличка?

Сначала нужно в отделении открыть депо-счета 2630хх, потом мона их удалённо пополнить(грн!).
Банка дает 5 раб. дн. на внесение средств по договору.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:10

  clientage написав:
  Пенс написав:Подскажите. Как можно зайти по безналичному на депо, если еще не клиент банка? Или только наличка?

Сначала нужно в отделении открыть депо-счета 2630хх, потом мона их удалённо пополнить(грн!).
Банка дает 5 раб. дн. на внесение средств по договору.

Премного благодарствую.
Пенс
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:14

Якщо збираєтеся виходити з Прихвату, то майте на увазі, що Прихват не випустить на 2630.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:20

  klug написав:Якщо збираєтеся виходити з Прихвату, то майте на увазі, що Прихват не випустить на 2630.

C Альфы. Там все пристойно с этим или есть еще нюансы?
Пенс
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  #<1 ... 518519520521
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