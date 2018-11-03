Прошу знатоков просветить. Получаю тут зп, периодически держу депо, иб нет, кредиткой не интерисуюсь. Возможно выйду из ощада с их мизером % и зайду в эксим. Сколько нужно вложить чтоб получить иб на шару, а дальше может и с кредитки научите снимать сливки. Спс
valya написав:Прошу знатоков просветить. Получаю тут зп, периодически держу депо, иб нет, кредиткой не интерисуюсь. Возможно выйду из ощада с их мизером % и зайду в эксим. Сколько нужно вложить чтоб получить иб на шару, а дальше может и с кредитки научите снимать сливки. Спс
valya написав:Прошу знатоков просветить. Получаю тут зп, периодически держу депо, иб нет, кредиткой не интерисуюсь. Возможно выйду из ощада с их мизером % и зайду в эксим. Сколько нужно вложить чтоб получить иб на шару, а дальше может и с кредитки научите снимать сливки. Спс
ИБ тут калечный. Зачем он вам? Платежка полюбэ будет за 2грн. Но у кого есть ИБ, тому смс-инфо по ВСЕМ картам -- нашару, и мона управлять картлимитами Для держателей Платины и выше -- ИБ нашару Платину мона купить за 1050грн/год при всех объемах депо от 100К+, а от 500К -- нашару Кроме этого Виза Платина дает КБ 5% при оплате картой. https://bonus.eximb.com/terms_and_conditions