RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 519520521522

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 12:49

  clientage написав:
  Пенс написав:Подскажите. Как можно зайти по безналичному на депо, если еще не клиент банка? Или только наличка?

Сначала нужно в отделении открыть депо-счета 2630хх, потом мона их удалённо пополнить(грн!).
Банка дает 5 раб. дн. на внесение средств по договору.

у Альфы ограничение 50К одна платежка,
двумя платежками вносить можно?
J
 
Повідомлень: 4101
З нами з: 19.01.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:19

  J написав:
  clientage написав:
  Пенс написав:Подскажите. Как можно зайти по безналичному на депо, если еще не клиент банка? Или только наличка?

Сначала нужно в отделении открыть депо-счета 2630хх, потом мона их удалённо пополнить(грн!).
Банка дает 5 раб. дн. на внесение средств по договору.

у Альфы ограничение 50К одна платежка,
двумя платежками вносить можно?

Мона, в МАБе 150К/дн
но мона хоть из 5 банков слать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26122
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2085 раз.
Подякували: 2962 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:27

Re: Укрексiмбанк

Прошу знатоков просветить.
Получаю тут зп, периодически держу депо, иб нет, кредиткой не интерисуюсь.
Возможно выйду из ощада с их мизером % и зайду в эксим.
Сколько нужно вложить чтоб получить иб на шару, а дальше может и с кредитки научите снимать сливки. Спс
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1018
З нами з: 31.10.12
Подякував: 164 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:41

  valya написав:Прошу знатоков просветить.
Получаю тут зп, периодически держу депо, иб нет, кредиткой не интерисуюсь.
Возможно выйду из ощада с их мизером % и зайду в эксим.
Сколько нужно вложить чтоб получить иб на шару, а дальше может и с кредитки научите снимать сливки. Спс

Свыше 500 тыщ
Stringer
 
Повідомлень: 8174
З нами з: 23.01.13
Подякував: 244 раз.
Подякували: 1127 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:47

  valya написав:Прошу знатоков просветить.
Получаю тут зп, периодически держу депо, иб нет, кредиткой не интерисуюсь.
Возможно выйду из ощада с их мизером % и зайду в эксим.
Сколько нужно вложить чтоб получить иб на шару, а дальше может и с кредитки научите снимать сливки. Спс

ИБ тут калечный. Зачем он вам? Платежка полюбэ будет за 2грн.
Но у кого есть ИБ, тому смс-инфо по ВСЕМ картам -- нашару, и мона управлять картлимитами :)
Для держателей Платины и выше -- ИБ нашару
Платину мона купить за 1050грн/год при всех объемах депо от 100К+, а от 500К -- нашару
Кроме этого Виза Платина дает КБ 5% при оплате картой. https://bonus.eximb.com/terms_and_conditions
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26122
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2085 раз.
Подякували: 2962 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:41

Re: Укрексiмбанк

При размещении валютного депозита, можно получить бесплатно гривневую визу для зарабатывания кешбека!?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 173
З нами з: 09.09.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:51

югин

Можно если откроете депозит в гривне на минимальную сумму.
antey718
 
Повідомлень: 181
З нами з: 03.08.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 519520521522
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.