Мінімум 6 місяців
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лис, 2018 17:37
Додано: Нед 04 лис, 2018 17:54
Т.е. вот у меня лежит 5Куе (шо более 100Кгрн в эквив.) на год с пролонгацией и мне вот при открытии 7дневного на 30Кгрн на дадут Платину за 1000грн для обслуживания грн-депо? Да нууу, да не може быть. В феврале расскажу как дело было
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:09
Re: Укрексiмбанк
Це ще Бонус від Сіми по Візі має дожити до лютого. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:19
Ну а тоо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:22
Они сами очень плохо ориентируются в тарифах и своих продуктах, может меня и дезинформировали, но настаивали, что 30к тоже должны лежать минимум полгода)
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:28
А почему от 30000?
Депозит «Удобный» Для держателей «зарплатных» карт АО «Укрэксимбанк» и пенсионеров
Этот депозит создан для клиентов, которые получают заработную плату на карточные счета, открытые в АО «Укрэксимбанк», а также для пенсионеров, получивших данный статус в порядке, установленном действующим законодательством Украины, и имеющим пенсионное удостоверение.
Минимальная сумма депозита 500 гривен / 20 долларов США / 20 евро
Или этот не подойдёт?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
|