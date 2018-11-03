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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 520521522523

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:37

  clientage написав:
  Stringer написав:
  antey718 написав:югин

Можно если откроете депозит в гривне на минимальную сумму.

Минимальная сумма 30 тыщ ;-)

ну на 7дн хоты бы :wink:


Мінімум 6 місяців
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 17:54

  apostol написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:Минимальная сумма 30 тыщ ;-)

ну на 7дн хоты бы :wink:


Мінімум 6 місяців

Т.е. вот у меня лежит 5Куе (шо более 100Кгрн в эквив.) на год с пролонгацией и мне вот при открытии 7дневного на 30Кгрн на дадут Платину за 1000грн для обслуживания грн-депо? Да нууу, да не може быть. В феврале расскажу как дело было :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:09

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:В феврале расскажу как дело было

Це ще Бонус від Сіми по Візі має дожити до лютого. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:19

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:В феврале расскажу как дело было

Це ще Бонус від Сіми по Візі має дожити до лютого. Ні?

Ну а тоо :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:22

  clientage написав:Т.е. вот у меня лежит 5Куе (шо более 100Кгрн в эквив.) на год с пролонгацией и мне вот при открытии 7дневного на 30Кгрн на дадут Платину за 1000грн для обслуживания грн-депо? Да нууу, да не може быть. В феврале расскажу как дело было :) :)

Они сами очень плохо ориентируются в тарифах и своих продуктах, может меня и дезинформировали, но настаивали, что 30к тоже должны лежать минимум полгода)
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