|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лис, 2018 17:37
-
apostol
-
-
- Повідомлень: 148
- З нами з: 24.12.14
- Подякував: 522 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лис, 2018 17:54
apostol написав:
Мінімум 6 місяців
Т.е. вот у меня лежит 5Куе (шо более 100Кгрн в эквив.) на год с пролонгацией и мне вот при открытии 7дневного на 30Кгрн на дадут Платину за 1000грн для обслуживания грн-депо? Да нууу, да не може быть. В феврале расскажу как дело было
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26130
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2085 раз.
- Подякували: 2962 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:09
clientage написав:
В феврале расскажу как дело было
Це ще Бонус від Сіми по Візі має дожити до лютого. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 26018
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1325 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:19
Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
В феврале расскажу как дело было
Це ще Бонус від Сіми по Візі має дожити до лютого. Ні?
Ну а тоо
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26130
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2085 раз.
- Подякували: 2962 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:22
Они сами очень плохо ориентируются в тарифах и своих продуктах, может меня и дезинформировали, но настаивали, что 30к тоже должны лежать минимум полгода)
-
apostol
-
-
- Повідомлень: 148
- З нами з: 24.12.14
- Подякував: 522 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:28
Stringer написав: antey718 написав:югин
Можно если откроете депозит в гривне на минимальную сумму.
Минимальная сумма 30 тыщ
А почему от 30000?
Депозит «Удобный» Для держателей «зарплатных» карт АО «Укрэксимбанк» и пенсионеров
Этот депозит создан для клиентов, которые получают заработную плату на карточные счета, открытые в АО «Укрэксимбанк», а также для пенсионеров, получивших данный статус в порядке, установленном действующим законодательством Украины, и имеющим пенсионное удостоверение.
Минимальная сумма депозита 500 гривен / 20 долларов США / 20 евро
Или этот не подойдёт?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
-
югин
-
-
- Повідомлень: 174
- З нами з: 09.09.15
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:36
югин написав: Stringer написав: antey718 написав:югин
Можно если откроете депозит в гривне на минимальную сумму.
Минимальная сумма 30 тыщ
А почему от 30000?
Депозит «Удобный» Для держателей «зарплатных» карт АО «Укрэксимбанк» и пенсионеров
Этот депозит создан для клиентов, которые получают заработную плату на карточные счета, открытые в АО «Укрэксимбанк», а также для пенсионеров, получивших данный статус в порядке, установленном действующим законодательством Украины, и имеющим пенсионное удостоверение.
Минимальная сумма депозита 500 гривен / 20 долларов США / 20 евро
Или этот не подойдёт?
Правильно. Нуна додавить их, вам нужна карта для обслуживания депо, вот пусть и суетятся
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26130
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2085 раз.
- Подякували: 2962 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 04 лис, 2018 20:58
Заметил, что мне не все бонусы начисляются по покупкам. Начал копать в выписке и заметил, что те покупки, которые я делал не картой, а при помощи телефона Эксимпеем в выписке идут вообще как-будто с какой-то другой карты, с левым номером. Что это за прикол такой? Что при оплате Эксимпеем бонусы не идут?
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 777
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:17
Andrew75 написав:
Заметил, что мне не все бонусы начисляются по покупкам. Начал копать в выписке и заметил, что те покупки, которые я делал не картой, а при помощи телефона Эксимпеем в выписке идут вообще как-будто с какой-то другой карты, с левым номером. Что это за прикол такой? Что при оплате Эксимпеем бонусы не идут?
скорей всего. там же какая-то вирутуальная карта типа формируется, а она не зарегена у вас в кабине.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35353
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5625 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:20
IMPRINTER написав: Andrew75 написав:
Заметил, что мне не все бонусы начисляются по покупкам. Начал копать в выписке и заметил, что те покупки, которые я делал не картой, а при помощи телефона Эксимпеем в выписке идут вообще как-будто с какой-то другой карты, с левым номером. Что это за прикол такой? Что при оплате Эксимпеем бонусы не идут?
скорей всего. там же какая-то вирутуальная карта типа формируется, а она не зарегена у вас в кабине.
Жаль. Сотни грн. недополученной прибыли.
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 777
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|