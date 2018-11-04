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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:42

Re: Укрексiмбанк

Доброго времени суток. Через неделю заканчивается под фонд у сурков. Планируют выходить, хоть и есть там столбики под 16.5% Выбираю между симой и мистом (у которых на год 17.75 если свыше 100к.) Хотел податься к Моне на шпортивный, но там 21% порезали.. Собственно вопрос такой - что из этого лучше? Или может где ещё есть свыше 17.5 с ежемесячной..
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:10

  логан1919 написав:Доброго времени суток. Через неделю заканчивается под фонд у сурков. Планируют выходить, хоть и есть там столбики под 16.5% Выбираю между симой и мистом (у которых на год 17.75 если свыше 100к.) Хотел податься к Моне на шпортивный, но там 21% порезали.. Собственно вопрос такой - что из этого лучше? Или может где ещё есть свыше 17.5 с ежемесячной..

Який термін депо. 6 м?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 23:07

  Квесторе_поверніться написав:
  логан1919 написав:Доброго времени суток. Через неделю заканчивается под фонд у сурков. Планируют выходить, хоть и есть там столбики под 16.5% Выбираю между симой и мистом (у которых на год 17.75 если свыше 100к.) Хотел податься к Моне на шпортивный, но там 21% порезали.. Собственно вопрос такой - что из этого лучше? Или может где ещё есть свыше 17.5 с ежемесячной..

Який термін депо. 6 м?

Какого именно? Что я ищу? 6-12 мес
логан1919
 
Повідомлень: 129
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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  #<1 ... 521522523524
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