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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:42
Re: Укрексiмбанк
Доброго времени суток. Через неделю заканчивается под фонд у сурков. Планируют выходить, хоть и есть там столбики под 16.5% Выбираю между симой и мистом (у которых на год 17.75 если свыше 100к.) Хотел податься к Моне на шпортивный, но там 21% порезали.. Собственно вопрос такой - что из этого лучше? Или может где ещё есть свыше 17.5 с ежемесячной..
Додано: Нед 04 лис, 2018 22:10
Який термін депо. 6 м?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 04 лис, 2018 23:07
Какого именно? Что я ищу? 6-12 мес
Додано: Нед 04 лис, 2018 23:47
Фарс 13,7% + 4,3% (бонус 4 траншами) на рік. Якщо менше 55 років бонус 3,8%.
Виплата щомісячно. Вимальовується 18% та 17,5%.
Укркап 17,5%, якщо лояльність 18%, виплата щомісячно.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 05 лис, 2018 00:06
В Скай банке еще норм с Минфином выходит
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