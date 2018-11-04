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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:42
Доброго времени суток. Через неделю заканчивается под фонд у сурков. Планируют выходить, хоть и есть там столбики под 16.5% Выбираю между симой и мистом (у которых на год 17.75 если свыше 100к.) Хотел податься к Моне на шпортивный, но там 21% порезали.. Собственно вопрос такой - что из этого лучше? Или может где ещё есть свыше 17.5 с ежемесячной..
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логан1919
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Додано: Нед 04 лис, 2018 22:10
логан1919 написав:
Доброго времени суток. Через неделю заканчивается под фонд у сурков. Планируют выходить, хоть и есть там столбики под 16.5% Выбираю между симой и мистом (у которых на год 17.75 если свыше 100к.) Хотел податься к Моне на шпортивный, но там 21% порезали.. Собственно вопрос такой - что из этого лучше? Или может где ещё есть свыше 17.5 с ежемесячной..
Який термін депо. 6 м?
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Додано: Нед 04 лис, 2018 23:07
Квесторе_поверніться написав: логан1919 написав:
Доброго времени суток. Через неделю заканчивается под фонд у сурков. Планируют выходить, хоть и есть там столбики под 16.5% Выбираю между симой и мистом (у которых на год 17.75 если свыше 100к.) Хотел податься к Моне на шпортивный, но там 21% порезали.. Собственно вопрос такой - что из этого лучше? Или может где ещё есть свыше 17.5 с ежемесячной..
Який термін депо. 6 м?
Какого именно? Что я ищу? 6-12 мес
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логан1919
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Додано: Нед 04 лис, 2018 23:47
Фарс 13,7% + 4,3% (бонус 4 траншами) на рік. Якщо менше 55 років бонус 3,8%.
Виплата щомісячно. Вимальовується 18% та 17,5%.
Укркап 17,5%, якщо лояльність 18%, виплата щомісячно.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 00:06
логан1919 написав:
Доброго времени суток. Через неделю заканчивается под фонд у сурков. Планируют выходить, хоть и есть там столбики под 16.5% Выбираю между симой и мистом (у которых на год 17.75 если свыше 100к.) Хотел податься к Моне на шпортивный, но там 21% порезали.. Собственно вопрос такой - что из этого лучше? Или может где ещё есть свыше 17.5 с ежемесячной..
В Скай банке еще норм с Минфином выходит
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Alexey_k9
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Додано: Пон 05 лис, 2018 01:28
логан1919 написав:
Доброго времени суток. Через неделю заканчивается под фонд у сурков. Планируют выходить, хоть и есть там столбики под 16.5% Выбираю между симой и мистом (у которых на год 17.75 если свыше 100к.) Хотел податься к Моне на шпортивный, но там 21% порезали.. Собственно вопрос такой - что из этого лучше? Или может где ещё есть свыше 17.5 с ежемесячной..
С вашей суммой, если готовы сидеть в гривне такой срок, то можно уже смотреть в сторону ОВГЗ. Можно сейчас купить бумаги с погашением в апреле-мае с доходностью 18.5%. Т.к. там только военный сбор, то это равносильно 22.5% по депо.
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AVF
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Додано: Пон 05 лис, 2018 05:15
Квесторе_поверніться написав:
Фарс 13,7% + 4,3% (бонус 4 траншами) на рік. Якщо менше 55 років бонус 3,8%.
Виплата щомісячно. Вимальовується 18% та 17,5%.
Укркап 17,5%, якщо лояльність 18%, виплата щомісячно.
А о тасе чего не упомянули. Нач.отд.в пятницу говорила, что у них тоже есть 17.75 с ежемесячной.
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guntherhouse777
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