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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 522523524525

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:27

логан1919

якщо ви в Києві - чуть трішки довше ніж відкрити рахунки в банку і депо.
якщо регіони - довше.

тут свіжа тема по цих бумагах

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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:44

  clientage написав:
  Stringer написав:
  antey718 написав:югин

Можно если откроете депозит в гривне на минимальную сумму.

Минимальная сумма 30 тыщ ;-)

ну на 7дн хоты бы :wink:

На 7 дней карту не дадут
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:44

  guntherhouse777 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фарс 13,7% + 4,3% (бонус 4 траншами) на рік. Якщо менше 55 років бонус 3,8%.
Виплата щомісячно. Вимальовується 18% та 17,5%.
Укркап 17,5%, якщо лояльність 18%, виплата щомісячно.

А о тасе чего не упомянули. Нач.отд.в пятницу говорила, что у них тоже есть 17.75 с ежемесячной.

Нет у них такого. По крайней мере на сайте банка.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:47

  югин написав:
  Stringer написав:
  antey718 написав:югин

Можно если откроете депозит в гривне на минимальную сумму.

Минимальная сумма 30 тыщ ;-)

А почему от 30000?
Депозит «Удобный» Для держателей «зарплатных» карт АО «Укрэксимбанк» и пенсионеров
Этот депозит создан для клиентов, которые получают заработную плату на карточные счета, открытые в АО «Укрэксимбанк», а также для пенсионеров, получивших данный статус в порядке, установленном действующим законодательством Украины, и имеющим пенсионное удостоверение.
Минимальная сумма депозита 500 гривен / 20 долларов США / 20 евро
Или этот не подойдёт?

Ну наверное потому, что держателей зарплатных и пенсионных карт в Эксимбанке подавляющее меньшинство
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:07

[/quote] А почему от 30000?
Депозит «Удобный» Для держателей «зарплатных» карт АО Укрэксимбанк и пенсионеров
Этот депозит создан для клиентов, которые получают заработную плату на карточные счета, открытые в АО «Укрэксимбанк», а также для пенсионеров, получивших данный статус в порядке, установленном действующим законодательством Украины, и имеющим пенсионное удостоверение.
Минимальная сумма депозита 500 гривен / 20 долларов США / 20 евро
Или этот не подойдёт?[/quote]
Ну наверное потому, что держателей зарплатных и пенсионных карт в Эксимбанке подавляющее меньшинство[/quote]


Так по тексту вроде нет обязательного условия получать выплату в Укрэксимбанк , написано: "для пенсионеров, получивших данный статус в порядке, установленном действующим законодательством Украины, и имеющим пенсионное удостоверение."
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югин
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:08

югин

Для пеносв может и любых, но для зарплатников точно родных)
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:34

  логан1919 написав:
  guntherhouse777 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фарс 13,7% + 4,3% (бонус 4 траншами) на рік. Якщо менше 55 років бонус 3,8%.
Виплата щомісячно. Вимальовується 18% та 17,5%.
Укркап 17,5%, якщо лояльність 18%, виплата щомісячно.

А о тасе чего не упомянули. Нач.отд.в пятницу говорила, что у них тоже есть 17.75 с ежемесячной.

Нет у них такого. По крайней мере на сайте банка.

https://tascombank.ua/content/view/1550 ... ukrainian/
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:57

По 31 жовтня акция была в тасе. Или продлили?
логан1919
 
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