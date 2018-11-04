Квесторе_поверніться написав:Фарс 13,7% + 4,3% (бонус 4 траншами) на рік. Якщо менше 55 років бонус 3,8%. Виплата щомісячно. Вимальовується 18% та 17,5%. Укркап 17,5%, якщо лояльність 18%, виплата щомісячно.
А о тасе чего не упомянули. Нач.отд.в пятницу говорила, что у них тоже есть 17.75 с ежемесячной.
Можно если откроете депозит в гривне на минимальную сумму.
Минимальная сумма 30 тыщ
А почему от 30000? Депозит «Удобный» Для держателей «зарплатных» карт АО «Укрэксимбанк» и пенсионеров Этот депозит создан для клиентов, которые получают заработную плату на карточные счета, открытые в АО «Укрэксимбанк», а также для пенсионеров, получивших данный статус в порядке, установленном действующим законодательством Украины, и имеющим пенсионное удостоверение. Минимальная сумма депозита 500 гривен / 20 долларов США / 20 евро Или этот не подойдёт?
Ну наверное потому, что держателей зарплатных и пенсионных карт в Эксимбанке подавляющее меньшинство
[/quote] А почему от 30000? Депозит «Удобный» Для держателей «зарплатных» карт АО Укрэксимбанк и пенсионеров Этот депозит создан для клиентов, которые получают заработную плату на карточные счета, открытые в АО «Укрэксимбанк», а также для пенсионеров, получивших данный статус в порядке, установленном действующим законодательством Украины, и имеющим пенсионное удостоверение. Минимальная сумма депозита 500 гривен / 20 долларов США / 20 евро Или этот не подойдёт?[/quote] Ну наверное потому, что держателей зарплатных и пенсионных карт в Эксимбанке подавляющее меньшинство[/quote]
Так по тексту вроде нет обязательного условия получать выплату в Укрэксимбанк , написано: "для пенсионеров, получивших данный статус в порядке, установленном действующим законодательством Украины, и имеющим пенсионное удостоверение."
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Квесторе_поверніться написав:Фарс 13,7% + 4,3% (бонус 4 траншами) на рік. Якщо менше 55 років бонус 3,8%. Виплата щомісячно. Вимальовується 18% та 17,5%. Укркап 17,5%, якщо лояльність 18%, виплата щомісячно.
А о тасе чего не упомянули. Нач.отд.в пятницу говорила, что у них тоже есть 17.75 с ежемесячной.