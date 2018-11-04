Додано: Пон 05 лис, 2018 13:07

[/quote] А почему от 30000?

Депозит «Удобный» Для держателей «зарплатных» карт АО Укрэксимбанк и пенсионеров

Этот депозит создан для клиентов, которые получают заработную плату на карточные счета, открытые в АО «Укрэксимбанк», а также для пенсионеров, получивших данный статус в порядке, установленном действующим законодательством Украины, и имеющим пенсионное удостоверение.

Минимальная сумма депозита 500 гривен / 20 долларов США / 20 евро

Или этот не подойдёт?[/quote]

Ну наверное потому, что держателей зарплатных и пенсионных карт в Эксимбанке подавляющее меньшинство[/quote]





Так по тексту вроде нет обязательного условия получать выплату в Укрэксимбанк , написано: "для пенсионеров, получивших данный статус в порядке, установленном действующим законодательством Украины, и имеющим пенсионное удостоверение."

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