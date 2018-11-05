Звідки інформація? Представник на гілці питання про строки проігнорував, тому точно не скажу.
Готівкою у касі
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:55
Звідки інформація? Представник на гілці питання про строки проігнорував, тому точно не скажу.
Готівкою у касі
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:16
Так я пополняю только валютные карты. А гривневые - вы забыли еще 1 способ - наличкой через банкомат с кэш-ин. Естественно тоже с картой. Для гривны использую только его. Благо недалеко
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:18
а разве они есть за пределами отделений?
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:25
Не знаю как определять пределы отделений, в моем оно называется "зона 24/7" или что-то похожее. Просто часто бывает карту пополнить надо "рано утром", "поздно вечером", "в субботу", "в воскресенье", "в праздник" и т.п. - касса тогда точно недоступна, а банкомёт - самое оно. И деньги сразу уже доступны на карте и можно тратить, зарабатывая бонусы
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:27
Так і валютні поповнюються.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 05 лис, 2018 16:32
В моем берет только гривну. Когда в 2014 году появились массово "крашенные" деньги с "лугандона" - функцию пополнения в валюте отключили и с тех пор все никак не включат
Додано: Вів 06 лис, 2018 13:50
Re: Укрексiмбанк
обмежень на кількості депо - немає
зате є інше - 150К в місяць
далі - документи про походження коштів.
банк справив приємне враження.
все чінно-благородно
жіночки досвідчені, роботу роблять швидко і професійно.
Особливо посміхнула "Ощадна книжка"!
в відділенні була електронна черга - працює швидко і ефективно!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:03
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