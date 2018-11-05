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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:55

  логан1919 написав:По 31 жовтня акция была в тасе. Или продлили?

Звідки інформація? Представник на гілці питання про строки проігнорував, тому точно не скажу.
  Boundless написав:а какие есть бесплатные способы пополнения платиновой карточки под депозит?

Готівкою у касі :-(
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:16

  Stringer написав:
  Boundless написав:а какие есть бесплатные способы пополнения платиновой карточки под депозит?

наличкой в кассе с картой

Так я пополняю только валютные карты. А гривневые - вы забыли еще 1 способ - наличкой через банкомат с кэш-ин. Естественно тоже с картой. Для гривны использую только его. Благо недалеко :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:18

  Flamingo написав:
  Stringer написав:
  Boundless написав:а какие есть бесплатные способы пополнения платиновой карточки под депозит?

наличкой в кассе с картой

Так я пополняю только валютные карты. А гривневые - вы забыли еще 1 способ - наличкой через банкомат с кэш-ин. Естественно тоже с картой. Для гривны использую только его. Благо недалеко :mrgreen:

а разве они есть за пределами отделений?
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:25

  Stringer написав:
  Flamingo написав:
  Stringer написав:наличкой в кассе с картой

Так я пополняю только валютные карты. А гривневые - вы забыли еще 1 способ - наличкой через банкомат с кэш-ин. Естественно тоже с картой. Для гривны использую только его. Благо недалеко :mrgreen:

а разве они есть за пределами отделений?

Не знаю как определять пределы отделений, в моем оно называется "зона 24/7" или что-то похожее. Просто часто бывает карту пополнить надо "рано утром", "поздно вечером", "в субботу", "в воскресенье", "в праздник" и т.п. - касса тогда точно недоступна, а банкомёт - самое оно. И деньги сразу уже доступны на карте и можно тратить, зарабатывая бонусы
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:27

  Flamingo написав:
  Stringer написав:
  Boundless написав:а какие есть бесплатные способы пополнения платиновой карточки под депозит?

наличкой в кассе с картой

Так я пополняю только валютные карты. А гривневые - вы забыли еще 1 способ - наличкой через банкомат с кэш-ин. Естественно тоже с картой. Для гривны использую только его. Благо недалеко :mrgreen:

Так і валютні поповнюються.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 16:32

  klug написав:
  Flamingo написав:Так я пополняю только валютные карты. А гривневые - вы забыли еще 1 способ - наличкой через банкомат с кэш-ин. Естественно тоже с картой. Для гривны использую только его. Благо недалеко :mrgreen:

Так і валютні поповнюються.

В моем берет только гривну. Когда в 2014 году появились массово "крашенные" деньги с "лугандона" - функцию пополнения в валюте отключили и с тех пор все никак не включат :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:50

Re: Укрексiмбанк

  valya написав:Может уже кому удалось узнать возможное количество открытий депо новогодний?


обмежень на кількості депо - немає
зате є інше - 150К в місяць
далі - документи про походження коштів.

банк справив приємне враження.
все чінно-благородно
жіночки досвідчені, роботу роблять швидко і професійно.
Особливо посміхнула "Ощадна книжка"! :)

в відділенні була електронна черга - працює швидко і ефективно!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:03

  greenozon написав:в відділенні була електронна черга - працює швидко і ефективно!


Вам просто повезло! Обычно медленно и не очень эффективно. Хотя, наверное, зависит от отделения...
Anadonta
 
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