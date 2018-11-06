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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 22:49
greenozon написав:
зате є інше - 150К в місяць
далі - документи про походження коштів.
Там де я обслуговуюсь документи потрібні від 1 мільйона
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