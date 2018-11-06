Там де я обслуговуюсь документи потрібні від 1 мільйона
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 22:49
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:43
Что-то сообщения о транзакциях то в вайбер, то в смс, то вообще не приходят. Или приходят пачками
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:15
вчора був в центр. відділенні, ЛЬвів
що чув-бачив те й поділився
а у вас інфа від якого числа?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:40
Re: Укрексiмбанк
Коллеги, а когда в последний раз были сертификаты Ашана? Как не зайду, их никогда нет. Как их вообще можно застать?
Зараз переглядають цей форум: Banki, BBC, Forest_lightning, GrafBV, liliya_logical, lubopytnaya, slasva, WachtAmRhein, Квесторе_поверніться і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|