Додано: Сер 07 лис, 2018 16:43

Что-то сообщения о транзакциях то в вайбер, то в смс, то вообще не приходят. Или приходят пачками

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин