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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 22:49
greenozon написав:
зате є інше - 150К в місяць
далі - документи про походження коштів.
Там де я обслуговуюсь документи потрібні від 1 мільйона
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Haza
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:43
Что-то сообщения о транзакциях то в вайбер, то в смс, то вообще не приходят. Или приходят пачками
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 07 лис, 2018 17:15
Haza написав: greenozon написав:
зате є інше - 150К в місяць
далі - документи про походження коштів.
Там де я обслуговуюсь документи потрібні від 1 мільйона
вчора був в центр. відділенні, ЛЬвів
що чув-бачив те й поділився
а у вас інфа від якого числа?
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greenozon
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Додано: Сер 07 лис, 2018 17:40
Коллеги, а когда в последний раз были сертификаты Ашана? Как не зайду, их никогда нет. Как их вообще можно застать?
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Andrew75
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Додано: Сер 07 лис, 2018 18:04
Andrew75 написав:
Коллеги, а когда в последний раз были сертификаты Ашана? Как не зайду, их никогда нет. Как их вообще можно застать?
Не так давно попадались на глаза.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 18:06
Ашаны - бывают регулярно, нужно просто мониторить
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Додано: Сер 07 лис, 2018 18:08
Andrew75 написав:
Коллеги, а когда в последний раз были сертификаты Ашана? Как не зайду, их никогда нет. Как их вообще можно застать?
В воскресенье
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Додано: Сер 07 лис, 2018 18:41
greenozon написав: Haza написав: greenozon написав:
зате є інше - 150К в місяць
далі - документи про походження коштів.
Там де я обслуговуюсь документи потрібні від 1 мільйона
вчора був в центр. відділенні, ЛЬвів
що чув-бачив те й поділився
а у вас інфа від якого числа?
Мені на протязі року завжди у відділенні це казали. На практиці перевірив кілька днів тому.
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Haza
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Додано: Сер 07 лис, 2018 18:59
IMPRINTER написав: Andrew75 написав:
Коллеги, а когда в последний раз были сертификаты Ашана? Как не зайду, их никогда нет. Как их вообще можно застать?
Не так давно попадались на глаза.
Понял. Спасибо. Буду более активно мониторить.
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Andrew75
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