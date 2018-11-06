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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:49

  greenozon написав:зате є інше - 150К в місяць
далі - документи про походження коштів.

Там де я обслуговуюсь документи потрібні від 1 мільйона
Haza
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:43

Что-то сообщения о транзакциях то в вайбер, то в смс, то вообще не приходят. Или приходят пачками
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:15

  Haza написав:
  greenozon написав:зате є інше - 150К в місяць
далі - документи про походження коштів.

Там де я обслуговуюсь документи потрібні від 1 мільйона


вчора був в центр. відділенні, ЛЬвів
що чув-бачив те й поділився
а у вас інфа від якого числа?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:40

Re: Укрексiмбанк

Коллеги, а когда в последний раз были сертификаты Ашана? Как не зайду, их никогда нет. Как их вообще можно застать?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:04

  Andrew75 написав:Коллеги, а когда в последний раз были сертификаты Ашана? Как не зайду, их никогда нет. Как их вообще можно застать?


Не так давно попадались на глаза.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:06

Ашаны - бывают регулярно, нужно просто мониторить
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:08

  Andrew75 написав:Коллеги, а когда в последний раз были сертификаты Ашана? Как не зайду, их никогда нет. Как их вообще можно застать?

В воскресенье
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:41

  greenozon написав:
  Haza написав:
  greenozon написав:зате є інше - 150К в місяць
далі - документи про походження коштів.

Там де я обслуговуюсь документи потрібні від 1 мільйона


вчора був в центр. відділенні, ЛЬвів
що чув-бачив те й поділився
а у вас інфа від якого числа?

Мені на протязі року завжди у відділенні це казали. На практиці перевірив кілька днів тому.
Haza
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:59

  IMPRINTER написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, а когда в последний раз были сертификаты Ашана? Как не зайду, их никогда нет. Как их вообще можно застать?


Не так давно попадались на глаза.

Понял. Спасибо. Буду более активно мониторить.
Andrew75
 
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