J написав:Подскажите. Как можно зайти по безналичному на депо, если еще не клиент банка? Или только наличка? --------------------------------------------- Сначала нужно в отделении открыть депо-счета 2630хх, потом мона их удалённо пополнить(грн!). Банка дает 5 раб. дн. на внесение средств по договору.
у Альфы ограничение 50К одна платежка, двумя платежками вносить можно?
в отделении говорят что переводить надо одной суммой или перевод вернется назад
Сраные они какие-то. Своё ДКБО не знают. Распечатайте им пару листиков и пусть при вас прочтут вслух 5 раз, с выражением. Потом пусть перескажут выборочно пару абзацев