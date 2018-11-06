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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 525526527528

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:37

  J написав:
  clientage написав:
  J написав:Подскажите. Как можно зайти по безналичному на депо, если еще не клиент банка? Или только наличка?
---------------------------------------------
Сначала нужно в отделении открыть депо-счета 2630хх, потом мона их удалённо пополнить(грн!).
Банка дает 5 раб. дн. на внесение средств по договору.

у Альфы ограничение 50К одна платежка,
двумя платежками вносить можно?

в отделении говорят что переводить надо одной суммой или перевод вернется назад :roll:

Сраные они какие-то. Своё ДКБО не знают. Распечатайте им пару листиков и пусть при вас прочтут вслух 5 раз, с выражением. Потом пусть перескажут выборочно пару абзацев :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:45

  clientage написав:Сраные они какие-то. Своё ДКБО не знают. Распечатайте им пару листиков и пусть при вас прочтут вслух 5 раз, с выражением. Потом пусть перескажут выборочно пару абзацев :mrgreen: :mrgreen:

а где на сайте Укрексимбанка ДКБО?
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:59

clientage

по моему у эксима нет дкбо .. там любой договор несколько страниц мелким текстом с двух сторон
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:00

  J написав:
  clientage написав:Сраные они какие-то. Своё ДКБО не знают. Распечатайте им пару листиков и пусть при вас прочтут вслух 5 раз, с выражением. Потом пусть перескажут выборочно пару абзацев :mrgreen: :mrgreen:

а где на сайте Укрексимбанка ДКБО?

Не знаю
Но есть образцы деподоговоров
Например, для "Накопичувальний строковий"
https://eximb.com/upload/app_links/dog_ ... 7_dniv.pdf
п.2.5
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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