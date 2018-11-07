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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 525526527528

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:37

  J написав:
  clientage написав:
  J написав:Подскажите. Как можно зайти по безналичному на депо, если еще не клиент банка? Или только наличка?
---------------------------------------------
Сначала нужно в отделении открыть депо-счета 2630хх, потом мона их удалённо пополнить(грн!).
Банка дает 5 раб. дн. на внесение средств по договору.

у Альфы ограничение 50К одна платежка,
двумя платежками вносить можно?

в отделении говорят что переводить надо одной суммой или перевод вернется назад :roll:

Сраные они какие-то. Своё ДКБО не знают. Распечатайте им пару листиков и пусть при вас прочтут вслух 5 раз, с выражением. Потом пусть перескажут выборочно пару абзацев :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:45

  clientage написав:Сраные они какие-то. Своё ДКБО не знают. Распечатайте им пару листиков и пусть при вас прочтут вслух 5 раз, с выражением. Потом пусть перескажут выборочно пару абзацев :mrgreen: :mrgreen:

а где на сайте Укрексимбанка ДКБО?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:59

clientage

по моему у эксима нет дкбо .. там любой договор несколько страниц мелким текстом с двух сторон
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:00

  J написав:
  clientage написав:Сраные они какие-то. Своё ДКБО не знают. Распечатайте им пару листиков и пусть при вас прочтут вслух 5 раз, с выражением. Потом пусть перескажут выборочно пару абзацев :mrgreen: :mrgreen:

а где на сайте Укрексимбанка ДКБО?

Не знаю
Но есть образцы деподоговоров
Например, для "Накопичувальний строковий"
https://eximb.com/upload/app_links/dog_ ... 7_dniv.pdf
п.2.5
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:12

в отделении Укрексимбанка говорят что депозит по безналу надо внести одной суммой, если вносить частями - "части" укрексим вернет назад
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:21

  clientage написав:п.2.5

Ви хотіли сказати 3.9, 3.12.1
А у договорі на Новорічний https://eximb.com/upload/app_links/dog_newyear-2018.pdf
п. 3.6, 3.9.1
Якщо не помиляюсь, то тут писали про прецедент, коли не хотіли давати на руки договір, доки не будуть внесені кошти. На питання про підставу для внесення коштів за відсутності договору, відповісти не могли.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:56

  klug написав:
  clientage написав:п.2.5

Ви хотіли сказати 3.9, 3.12.1
А у договорі на Новорічний https://eximb.com/upload/app_links/dog_newyear-2018.pdf
п. 3.6, 3.9.1
Якщо не помиляюсь, то тут писали про прецедент, коли не хотіли давати на руки договір, доки не будуть внесені кошти. На питання про підставу для внесення коштів за відсутності договору, відповісти не могли.

Мне парочка банков не хотела отдавать договор пока я не внесу окончательно всю сумму.
Но это просто перестраховка неквалифицированного менагера. За одним договором я так и не пришел, лень было :)
А есть же и наоборот, где все по-домашнему. Звонишь в отд., через менагера получаешь депосчет, пополняешь, и дето в течение полугода забегаешь сразу за 2..3 договорами...ну если нуна :)
А у Ощада, де мона т.о. резервировать депосчет на 10 раб. дн. с радостью выдают Договор. Причем еще именно так и советуют столбить ставку на +2 недели. Плохо ток, шо нуна идти в отд-е, сидеть в очереди, а если еще и нарвешься на недотёпу-менагера, то и учить его :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 525526527528
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