J написав:Подскажите. Как можно зайти по безналичному на депо, если еще не клиент банка? Или только наличка? --------------------------------------------- Сначала нужно в отделении открыть депо-счета 2630хх, потом мона их удалённо пополнить(грн!). Банка дает 5 раб. дн. на внесение средств по договору.
у Альфы ограничение 50К одна платежка, двумя платежками вносить можно?
в отделении говорят что переводить надо одной суммой или перевод вернется назад
Сраные они какие-то. Своё ДКБО не знают. Распечатайте им пару листиков и пусть при вас прочтут вслух 5 раз, с выражением. Потом пусть перескажут выборочно пару абзацев
Ви хотіли сказати 3.9, 3.12.1 А у договорі на Новорічний https://eximb.com/upload/app_links/dog_newyear-2018.pdf п. 3.6, 3.9.1 Якщо не помиляюсь, то тут писали про прецедент, коли не хотіли давати на руки договір, доки не будуть внесені кошти. На питання про підставу для внесення коштів за відсутності договору, відповісти не могли.
Ви хотіли сказати 3.9, 3.12.1 А у договорі на Новорічний https://eximb.com/upload/app_links/dog_newyear-2018.pdf п. 3.6, 3.9.1 Якщо не помиляюсь, то тут писали про прецедент, коли не хотіли давати на руки договір, доки не будуть внесені кошти. На питання про підставу для внесення коштів за відсутності договору, відповісти не могли.
Мне парочка банков не хотела отдавать договор пока я не внесу окончательно всю сумму. Но это просто перестраховка неквалифицированного менагера. За одним договором я так и не пришел, лень было А есть же и наоборот, где все по-домашнему. Звонишь в отд., через менагера получаешь депосчет, пополняешь, и дето в течение полугода забегаешь сразу за 2..3 договорами...ну если нуна А у Ощада, де мона т.о. резервировать депосчет на 10 раб. дн. с радостью выдают Договор. Причем еще именно так и советуют столбить ставку на +2 недели. Плохо ток, шо нуна идти в отд-е, сидеть в очереди, а если еще и нарвешься на недотёпу-менагера, то и учить его
1. Откройте текущий счет в Эксиме и сгоните на него все платежи из Альфы. Когда зайдет последний платеж - перебросьте всё на депозитный счет. Все бесплатно. 2. Откройте текущий счет в Альфе и сгоните на него все платежи из карточных счетов. Когда зайдет последний платеж - перебросьте бумажной платежкой на депозитный счет в Эксим. Последний платеж с комиссией.
Pater написав:1. Откройте текущий счет в Эксиме и сгоните на него все платежи из Альфы. Когда зайдет последний платеж - перебросьте всё на депозитный счет. Все бесплатно. 2. Откройте текущий счет в Альфе и сгоните на него все платежи из карточных счетов. Когда зайдет последний платеж - перебросьте бумажной платежкой на депозитный счет в Эксим. Последний платеж с комиссией.
Это 2 альтернативы? 1. А сколько стоит в Эксиме открыть текущий и какая там комисс на зачисление? 2. А какая комисс на бумажную платёжку из Альфы?