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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 526527528529

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:01

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:Это 2 альтернативы?
1. А сколько стоит в Эксиме открыть текущий и какая там комисс на зачисление?
2. А какая комисс на бумажную платёжку из Альфы?


Да, 2 альтернативы.
1. https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... ffs-fo.pdf
2. https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 018pdf.pdf
Pater
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:02

  J написав:
  Pater написав:1. Откройте текущий счет в Эксиме и сгоните на него все платежи из Альфы. Когда зайдет последний платеж - перебросьте всё на депозитный счет. Все бесплатно.

переброска всего на депозит - єто бумажной платежкой в отделении ексима?


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Pater
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:12

  Pater написав:
  J написав:
  Pater написав:1. Откройте текущий счет в Эксиме и сгоните на него все платежи из Альфы. Когда зайдет последний платеж - перебросьте всё на депозитный счет. Все бесплатно.

переброска всего на депозит - єто бумажной платежкой в отделении ексима?


Бесплатно через Enter Exim.

так там же тоже какие-то ограничения на сумму операции
в зависимости от того какой у клиента тип ключа
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:14

Re: Укрексiмбанк

На платежи между своими счетами в банке нет ограничений.

А где мой +1? :roll:
Pater
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:22

  J написав:так там же тоже какие-то ограничения на сумму операции
в зависимости от того какой у клиента тип ключа

Це на СЕП.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:38

  Pater написав:
  clientage написав:Это 2 альтернативы?
1. А сколько стоит в Эксиме открыть текущий и какая там комисс на зачисление?
2. А какая комисс на бумажную платёжку из Альфы?


Да, 2 альтернативы.
1. https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... ffs-fo.pdf
2. https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 018pdf.pdf

Да шото дорого ж выходит: 250грн текущий открыть и комисс 1.2% от суммы зачисления.
Я нашару привык заходить по б/н :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 526527528529
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