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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:01
clientage написав:
Это 2 альтернативы?
1. А сколько стоит в Эксиме открыть текущий и какая там комисс на зачисление?
2. А какая комисс на бумажную платёжку из Альфы?
Да, 2 альтернативы.
1. https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... ffs-fo.pdf
2. https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 018pdf.pdf
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:02
J написав: Pater написав:
1. Откройте текущий счет в Эксиме и сгоните на него все платежи из Альфы. Когда зайдет последний платеж - перебросьте всё на депозитный счет. Все бесплатно.
переброска всего на депозит - єто бумажной платежкой в отделении ексима?
Бесплатно через Enter Exim.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:12
Pater написав: J написав: Pater написав:
1. Откройте текущий счет в Эксиме и сгоните на него все платежи из Альфы. Когда зайдет последний платеж - перебросьте всё на депозитный счет. Все бесплатно.
переброска всего на депозит - єто бумажной платежкой в отделении ексима?
Бесплатно через Enter Exim.
так там же тоже какие-то ограничения на сумму операции
в зависимости от того какой у клиента тип ключа
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J
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:14
На платежи между своими счетами в банке нет ограничений.
А где мой +1?
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Pater
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:22
J написав:
так там же тоже какие-то ограничения на сумму операции
в зависимости от того какой у клиента тип ключа
Це на СЕП.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:38
Да шото дорого ж выходит: 250грн текущий открыть и комисс 1.2% от суммы зачисления.
Я нашару привык заходить по б/н
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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