Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:01
clientage написав:
Это 2 альтернативы?
1. А сколько стоит в Эксиме открыть текущий и какая там комисс на зачисление?
2. А какая комисс на бумажную платёжку из Альфы?
Да, 2 альтернативы.
1.
https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... ffs-fo.pdf
2.
https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 018pdf.pdf
Pater
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:02
J написав: Pater написав:
1. Откройте текущий счет в Эксиме и сгоните на него все платежи из Альфы. Когда зайдет последний платеж - перебросьте всё на депозитный счет. Все бесплатно.
переброска всего на депозит - єто бумажной платежкой в отделении ексима?
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Pater
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:12
Pater написав: J написав: Pater написав:
1. Откройте текущий счет в Эксиме и сгоните на него все платежи из Альфы. Когда зайдет последний платеж - перебросьте всё на депозитный счет. Все бесплатно.
переброска всего на депозит - єто бумажной платежкой в отделении ексима?
Бесплатно через Enter Exim.
так там же тоже какие-то ограничения на сумму операции
в зависимости от того какой у клиента тип ключа
J
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:14
На платежи между своими счетами в банке нет ограничений.
А где мой +1?
Pater
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:22
J написав:
так там же тоже какие-то ограничения на сумму операции
в зависимости от того какой у клиента тип ключа
Це на СЕП.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:38
Да шото дорого ж выходит: 250грн текущий открыть и комисс 1.2% от суммы зачисления.
Я нашару привык заходить по б/н
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
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2
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:34
Читайте правильно. 1,2% за снятие со счета при возврате суммы депозита, который короче 60 дней, кроме Премиума, Сберегательного и Оптимального с оговорками. Если есть карточный счет в гривне, то можно все выплаты по договору делать на него.
Pater
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Додано: Чет 08 лис, 2018 20:53
clientage написав:
Да шото дорого ж выходит: 250грн текущий открыть и комисс 1.2% от суммы зачисления.
Я нашару привык заходить по б/н
Ну раз Вы прямо уже привыкли, то скажите, что надо выпытать у менеджера для пополнения по СЭП свежеоткрытого Новоричного? Дату и номер договора и счёта 263..? И как правильно его пополнить? По прямым реквизитам без транзитника? Может сюда образец кинете? И ещё, МФО у Эксима один на всю Украину или нет?
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kreuz
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Додано: Чет 08 лис, 2018 20:58
kreuz написав:
Ну раз Вы прямо уже привыкли, то скажите, что надо выпытать у менеджера для пополнения по СЭП свежеоткрытого Новоричного?
kreuz написав:
Дату и номер договора и счёта 263..?
эти данные есть в вашем договоре,
но менеджер может вам распечатать отдельный листик с реквизитами
kreuz написав:
По прямым реквизитам без транзитника?
да
J
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Додано: Чет 08 лис, 2018 21:02
МФО та ЄДРПОУ можна взяти звідси
https://www.eximb.com/ukr/personal/card ... t_details/ kreuz написав:
пополнения по СЭП свежеоткрытого Новоричного
Вклад без поповнення. За реквізитами можна внести лише початкову суму.
Востаннє редагувалось
klug
в Чет 08 лис, 2018 21:04, всього редагувалось 1 раз.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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