Полностью согласен с J
И советую смелее действовать
Еще есть пугалка, шо если завел по б/н, то снятие тела налом будет с комисс
Но, кажисть, после 6 мес лежания эта комисс уже не применяется. А так как я любитель б/н, то на эту комисс еще не попадал
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Додано: Чет 08 лис, 2018 21:02
Re: Укрексiмбанк
Полностью согласен с J
И советую смелее действовать
Еще есть пугалка, шо если завел по б/н, то снятие тела налом будет с комисс
Но, кажисть, после 6 мес лежания эта комисс уже не применяется. А так как я любитель б/н, то на эту комисс еще не попадал
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 08 лис, 2018 21:18
Всем спасибо. Осталось реквизиты от менеджера заполучить, желательно дистанционно, иначе весь смысл СЭПа потеряется... Я ж и затеваю это дело за неимением желания / возможности их посетить в рабочее время ))
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Додано: Чет 08 лис, 2018 21:28
так а депо мона ток лично/офлайн открыть. Это ж ЭксИм, они ж еще и Ощадну Книжку дадуть, и договор на 10 страницах 8м шрифтом
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 08 лис, 2018 21:33
clientage
Ощадну дають щоразу (до кожного депо?)
2) депо договір лише 2а аркуші А4 (правда із двох сторін і малим шрифтом )
+50грн !
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Додано: Чет 08 лис, 2018 21:51
Re: Укрексiмбанк
Обязательно и не просто до каждого депо. Для вкладов с пополнением, они книжку после каждого пополнения перепечатывают. Я спрашивал кстати - зачем? Мне нач.отдела объяснил, что их ощадная книга на случай кипиша (типа ВА и т.п.) имеет силу и договора, и квитанции о внесении средств, и выписки со счета.
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