RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 528529530531>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:02

Re: Укрексiмбанк

  J написав:да

Полностью согласен с J
И советую смелее действовать
Еще есть пугалка, шо если завел по б/н, то снятие тела налом будет с комисс
Но, кажисть, после 6 мес лежания эта комисс уже не применяется. А так как я любитель б/н, то на эту комисс еще не попадал :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26184
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 2970 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:18

  clientage написав:
  J написав:да

Полностью согласен с J
И советую смелее действовать
Еще есть пугалка, шо если завел по б/н, то снятие тела налом будет с комисс
Но, кажисть, после 6 мес лежания эта комисс уже не применяется. А так как я любитель б/н, то на эту комисс еще не попадал :wink:

Всем спасибо. Осталось реквизиты от менеджера заполучить, желательно дистанционно, иначе весь смысл СЭПа потеряется... Я ж и затеваю это дело за неимением желания / возможности их посетить в рабочее время ))
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1087
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:28

  kreuz написав:
  clientage написав:
  J написав:да

Полностью согласен с J
И советую смелее действовать
Еще есть пугалка, шо если завел по б/н, то снятие тела налом будет с комисс
Но, кажисть, после 6 мес лежания эта комисс уже не применяется. А так как я любитель б/н, то на эту комисс еще не попадал :wink:

Всем спасибо. Осталось реквизиты от менеджера заполучить, желательно дистанционно, иначе весь смысл СЭПа потеряется... Я ж и затеваю это дело за неимением желания / возможности их посетить в рабочее время ))

так а депо мона ток лично/офлайн открыть. Это ж ЭксИм, они ж еще и Ощадну Книжку дадуть, и договор на 10 страницах 8м шрифтом :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26184
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 2970 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:33

clientage

Ощадну дають щоразу (до кожного депо?)

2) депо договір лише 2а аркуші А4 (правда із двох сторін і малим шрифтом :) )
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3395
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:51

Re: Укрексiмбанк

  greenozon написав:Ощадну дають щоразу (до кожного депо?)

Обязательно и не просто до каждого депо. Для вкладов с пополнением, они книжку после каждого пополнения перепечатывают. Я спрашивал кстати - зачем? Мне нач.отдела объяснил, что их ощадная книга на случай кипиша (типа ВА и т.п.) имеет силу и договора, и квитанции о внесении средств, и выписки со счета.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 963
З нами з: 20.03.15
Подякував: 30 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:28

  clientage написав:
  kreuz написав:
  clientage написав:Полностью согласен с J
И советую смелее действовать
Еще есть пугалка, шо если завел по б/н, то снятие тела налом будет с комисс
Но, кажисть, после 6 мес лежания эта комисс уже не применяется. А так как я любитель б/н, то на эту комисс еще не попадал :wink:

Всем спасибо. Осталось реквизиты от менеджера заполучить, желательно дистанционно, иначе весь смысл СЭПа потеряется... Я ж и затеваю это дело за неимением желания / возможности их посетить в рабочее время ))

так а депо мона ток лично/офлайн открыть. Это ж ЭксИм, они ж еще и Ощадну Книжку дадуть, и договор на 10 страницах 8м шрифтом :)

Я думал после кассового времени забежать )) А через Энтер-Эксим самому пустой депо нельзя замутить? Было бы вообще шикарно, тут же скопировать реквизиты и СЭПануть на него...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1087
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:46

господа, что-то не пускает в кабину эксим-бонус - у вас так же?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35379
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5628 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:59

Не пускает
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3660
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:59

IMPRINTER То же самое.
tano
 
Повідомлень: 175
З нами з: 20.10.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:10

  Pater написав:Ждём Apple Pay?

Для начала хотя бы ваучеры ашана и пополнение мобил.
А потом эту-вашу хипстерню можно :)
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 394
З нами з: 22.01.18
Подякував: 276 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 528529530531>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21328)
09.11.2018 00:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.