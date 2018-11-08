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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 23:11
Re: Укрексiмбанк
Ваучеры Auchan были 2 часа назад
Додано: Чет 08 лис, 2018 23:28
Re: Укрексiмбанк
А я Сильпо урвал часа 3 назад. А для открытия депо я в Энтер-Эксиме даже кнопки не нашёл, хотя уровень подымал паролем.
Ну а если скажем Альфа завтра вовремя дневной СЭП отправит, его тут точно день в день оприходуют, у кого подобный опыт есть, особенно в пятницу, короткий день?
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