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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 528529530531

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:11

Re: Укрексiмбанк

Ваучеры Auchan были 2 часа назад
Pater
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:28

Re: Укрексiмбанк

А я Сильпо урвал часа 3 назад. А для открытия депо я в Энтер-Эксиме даже кнопки не нашёл, хотя уровень подымал паролем.

Ну а если скажем Альфа завтра вовремя дневной СЭП отправит, его тут точно день в день оприходуют, у кого подобный опыт есть, особенно в пятницу, короткий день?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 06:14

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:Мне нач.отдела объяснил, что их ощадная книга на случай кипиша (типа ВА и т.п.) имеет силу и договора, и квитанции о внесении средств, и выписки со счета.


Аналог приватовской карты-сберкнижки, которую ввели опосля случая, когда в Днепре умыкнули вкланов на лямы и полиняли в теплые страны. Своеобразная защита от персонала, с которым Управление по борьбе с персоналом НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ. Но Приват это осилил с помощью полиграфов, а Ексим застыл на уровне 90-ых.

П2-> на счет ВА - то утка , в Привате была ВА ровно три дня , многие и не "прочувствовали" . Полиняли лишь депо люди - за три дня ВА согласно букве ЗАКОНА не считали проценты по действующим депо.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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  #<1 ... 528529530531
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