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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 23:11
Re: Укрексiмбанк
Ваучеры Auchan были 2 часа назад
Додано: Чет 08 лис, 2018 23:28
Re: Укрексiмбанк
А я Сильпо урвал часа 3 назад. А для открытия депо я в Энтер-Эксиме даже кнопки не нашёл, хотя уровень подымал паролем.
Ну а если скажем Альфа завтра вовремя дневной СЭП отправит, его тут точно день в день оприходуют, у кого подобный опыт есть, особенно в пятницу, короткий день?
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 06:14
Re: Укрексiмбанк
Аналог приватовской карты-сберкнижки, которую ввели опосля случая, когда в Днепре умыкнули вкланов на лямы и полиняли в теплые страны. Своеобразная защита от персонала, с которым Управление по борьбе с персоналом НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ. Но Приват это осилил с помощью полиграфов, а Ексим застыл на уровне 90-ых.
П2-> на счет ВА - то утка , в Привате была ВА ровно три дня , многие и не "прочувствовали" . Полиняли лишь депо люди - за три дня ВА согласно букве ЗАКОНА не считали проценты по действующим депо.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:53
не знаю что там починили, но у эксима снова запор - после 4 числа баллов не капало
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