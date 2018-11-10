Flamingo написав:Мне нач.отдела объяснил, что их ощадная книга на случай кипиша (типа ВА и т.п.) имеет силу и договора, и квитанции о внесении средств, и выписки со счета.
Аналог приватовской карты-сберкнижки, которую ввели опосля случая, когда в Днепре умыкнули вкланов на лямы и полиняли в теплые страны. Своеобразная защита от персонала, с которым Управление по борьбе с персоналом НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ. Но Приват это осилил с помощью полиграфов, а Ексим застыл на уровне 90-ых.
П2-> на счет ВА - то утка , в Привате была ВА ровно три дня , многие и не "прочувствовали" . Полиняли лишь депо люди - за три дня ВА согласно букве ЗАКОНА не считали проценты по действующим депо.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Ви хотіли сказати 3.9, 3.12.1 А у договорі на Новорічний https://eximb.com/upload/app_links/dog_newyear-2018.pdf п. 3.6, 3.9.1 Якщо не помиляюсь, то тут писали про прецедент, коли не хотіли давати на руки договір, доки не будуть внесені кошти. На питання про підставу для внесення коштів за відсутності договору, відповісти не могли.
У них, что в договоре нет аннуляции, если деньги не внесены в течении оговоренного времени? Колхоз какой-то.