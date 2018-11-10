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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 529530531532>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:11

Re: Укрексiмбанк

Ваучеры Auchan были 2 часа назад
Pater
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:28

Re: Укрексiмбанк

А я Сильпо урвал часа 3 назад. А для открытия депо я в Энтер-Эксиме даже кнопки не нашёл, хотя уровень подымал паролем.

Ну а если скажем Альфа завтра вовремя дневной СЭП отправит, его тут точно день в день оприходуют, у кого подобный опыт есть, особенно в пятницу, короткий день?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 06:14

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:Мне нач.отдела объяснил, что их ощадная книга на случай кипиша (типа ВА и т.п.) имеет силу и договора, и квитанции о внесении средств, и выписки со счета.


Аналог приватовской карты-сберкнижки, которую ввели опосля случая, когда в Днепре умыкнули вкланов на лямы и полиняли в теплые страны. Своеобразная защита от персонала, с которым Управление по борьбе с персоналом НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ. Но Приват это осилил с помощью полиграфов, а Ексим застыл на уровне 90-ых.

П2-> на счет ВА - то утка , в Привате была ВА ровно три дня , многие и не "прочувствовали" . Полиняли лишь депо люди - за три дня ВА согласно букве ЗАКОНА не считали проценты по действующим депо.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:30

Починили бонусы.
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mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:53

  mustbe написав:Починили бонусы.
Тормозит немного, но работает.
Есть Ашан


не знаю что там починили, но у эксима снова запор - после 4 числа баллов не капало
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:16

Починили - кабину, которая вчера вечером не работала
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 12:28

  kreuz написав:А я Сильпо урвал часа 3 назад. А для открытия депо я в Энтер-Эксиме даже кнопки не нашёл, хотя уровень подымал паролем.

Ну а если скажем Альфа завтра вовремя дневной СЭП отправит, его тут точно день в день оприходуют, у кого подобный опыт есть, особенно в пятницу, короткий день?

Оприходовали вроде дневной платёж из МАБа автоматом, поскольку реквизиты прямые. Хорошо получилось, неясно только, когда в раздел продуктов Новоричный из счетов попадает.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:58

  IMPRINTER написав:у эксима снова запор - после 4 числа баллов не капало

Приехали за 5-е.
Всё идёт по плану )
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 15:22

kreuz
В понедельник после 23
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 20:29

  klug написав:
  clientage написав:п.2.5

Ви хотіли сказати 3.9, 3.12.1
А у договорі на Новорічний https://eximb.com/upload/app_links/dog_newyear-2018.pdf
п. 3.6, 3.9.1
Якщо не помиляюсь, то тут писали про прецедент, коли не хотіли давати на руки договір, доки не будуть внесені кошти. На питання про підставу для внесення коштів за відсутності договору, відповісти не могли.

У них, что в договоре нет аннуляции, если деньги не внесены в течении оговоренного времени? Колхоз какой-то.
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ruvex
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