Ви хотіли сказати 3.9, 3.12.1 А у договорі на Новорічний https://eximb.com/upload/app_links/dog_newyear-2018.pdf п. 3.6, 3.9.1 Якщо не помиляюсь, то тут писали про прецедент, коли не хотіли давати на руки договір, доки не будуть внесені кошти. На питання про підставу для внесення коштів за відсутності договору, відповісти не могли.
У них, что в договоре нет аннуляции, если деньги не внесены в течении оговоренного времени? Колхоз какой-то.
ruvex написав:У них, что в договоре нет аннуляции, если деньги не внесены в течении оговоренного времени? Колхоз какой-то.
Есть, она вот в тех пп. как-то хитро и описана
Так тогда чего очковать то? Не пополнил, твои проблемы. В шарике помню, в свое время, без всякого доверительного расположения в отношениях все отдали и уехал пополнять, только просили перезвонить если что не так. Ну вот если навскидку по Новогоднему: 2.5. Депозитний рахунок та Рахунок закриваються Банком в одному з таких випадків: - якщо до спливу 4 (чотирьох) банківських днів, наступних за днем набуття чинності цим Договором, грошові кошти не будуть внесені на Депозитний рахунок; и далее по тексту... 3.4., 3.5., 3.6. Когда дело в банке доходит до уговоров, чтобы положить свои средства, то это уже ни в какие ворота.
KIM30 написав:Хто відкривав Новорічний на 186 днів? Підкажіть, як там рахують дні, щоб вибрати дату відкриття так щоб дата закриття не випала на вихідний?
Начебто так: день відкриття + 186 днів. 7.11 було б закриття на неділю 12.05, 8.11 на 13.05 понеділок, 9.11 на 14.05 вівторок. Тому пропоную найближчий четвер 15.11 до понеділка 20.05, бо понеділок 12.11 на короткий день п'ятницю 17.05 припадає закриття.
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