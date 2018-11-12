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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 529530531532

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 20:36

  ruvex написав:
  klug написав:
  clientage написав:п.2.5

Ви хотіли сказати 3.9, 3.12.1
А у договорі на Новорічний https://eximb.com/upload/app_links/dog_newyear-2018.pdf
п. 3.6, 3.9.1
Якщо не помиляюсь, то тут писали про прецедент, коли не хотіли давати на руки договір, доки не будуть внесені кошти. На питання про підставу для внесення коштів за відсутності договору, відповісти не могли.

У них, что в договоре нет аннуляции, если деньги не внесены в течении оговоренного времени? Колхоз какой-то.

Есть, она вот в тех пп. как-то хитро и описана :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 20:53

  clientage написав:
  ruvex написав:У них, что в договоре нет аннуляции, если деньги не внесены в течении оговоренного времени? Колхоз какой-то.

Есть, она вот в тех пп. как-то хитро и описана :)

Так тогда чего очковать то? Не пополнил, твои проблемы. В шарике помню, в свое время, без всякого доверительного расположения в отношениях все отдали и уехал пополнять, только просили перезвонить если что не так.
Ну вот если навскидку по Новогоднему: 2.5. Депозитний рахунок та Рахунок закриваються Банком в одному з таких випадків: - якщо до спливу 4 (чотирьох) банківських днів, наступних за днем набуття чинності цим Договором, грошові кошти не будуть внесені на Депозитний рахунок;
и далее по тексту... 3.4., 3.5., 3.6.
Когда дело в банке доходит до уговоров, чтобы положить свои средства, то это уже ни в какие ворота. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:20

Re: Укрексiмбанк

Хто відкривав Новорічний на 186 днів? Підкажіть, як там рахують дні, щоб вибрати дату відкриття так щоб дата закриття не випала на вихідний?
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 19:05

  KIM30 написав:Хто відкривав Новорічний на 186 днів? Підкажіть, як там рахують дні, щоб вибрати дату відкриття так щоб дата закриття не випала на вихідний?

Все корректно оформляют - окончание на выходной не попадает
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 22:03

  Stringer написав:
  KIM30 написав:Хто відкривав Новорічний на 186 днів? Підкажіть, як там рахують дні, щоб вибрати дату відкриття так щоб дата закриття не випала на вихідний?

Все корректно оформляют - окончание на выходной не попадает

тобто може бути не строго 186 днів?
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 07:40

  KIM30 написав:Хто відкривав Новорічний на 186 днів? Підкажіть, як там рахують дні, щоб вибрати дату відкриття так щоб дата закриття не випала на вихідний?

Начебто так: день відкриття + 186 днів. 7.11 було б закриття на неділю 12.05, 8.11 на 13.05 понеділок, 9.11 на 14.05 вівторок. Тому пропоную найближчий четвер 15.11 до понеділка 20.05, бо понеділок 12.11 на короткий день п'ятницю 17.05 припадає закриття.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 07:44

  kreuz написав:
  KIM30 написав:Хто відкривав Новорічний на 186 днів? Підкажіть, як там рахують дні, щоб вибрати дату відкриття так щоб дата закриття не випала на вихідний?

8.11 на 13.05 понеділок,


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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:46

Укрэксимбанк

Подскажите, чтобы получать кэшбек в виде бонусов по карте виза голд, нужен интернет- банкинг? Он вроде здесь платный?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:00

  Oktawa написав:Подскажите, чтобы получать кэшбек в виде бонусов по карте виза голд, нужен интернет- банкинг? Он вроде здесь платный?

72грн/год
Спецом не нужен
Но при подключенном ИБ СМСки по ВСЕМ картам бесплатны
В ИБ мона отслеживать выписку и управлять лимитами
А мож и депо будете пополнять через ИБ :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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