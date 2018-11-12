RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 530531532533

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:34

Oktawa
Яку картку вам відкрили під депозит?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2564
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:04

  klug написав:Oktawa
Яку картку вам відкрили під депозит?

Я замовляла Вiзу голд, прийде на наступному тижнI.
Oktawa
 
Повідомлень: 30
З нами з: 08.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:18

  kreuz написав:
  KIM30 написав:Хто відкривав Новорічний на 186 днів? Підкажіть, як там рахують дні, щоб вибрати дату відкриття так щоб дата закриття не випала на вихідний?

7.11 було б закриття на неділю 12.05

У мене якраз такий.
А в чому проблема? Депо виплатять наступного дня, тобто недоотримаю трохи процентів?
Чорний Ворон
 
Повідомлень: 48
З нами з: 03.11.14
Подякував: 147 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:58

Re: Укрексiмбанк

  Oktawa написав:А вы как посоветуете, подключать ИБ ? Есть ли смысл в этом кэшбеке, учитывая то, что у меня есть кредитка максимум от Альфы?

Считаю, шо если спрашиваете, то вам отот ИБ не нужен :wink:
Если редко будете пользоваться картой - типа только снять %% в АТМ, то и СМС-инфо не нужно (10грн/мес, против 72грн/год для ИБ)
А смысл есть в любом КБ! Наварить 3% на полученных от депо %% тож интересно ж
Для депо под фонд, выходит %% около 2К/мес, т.е. порядка +60грн/мес -- абонка для Алкиного Максимки или мабилы :) :)

Кэшбэк тут в высоколиквидных, но часто дефицитных фантиках (Ашан, Сильпо, ОККО, пополняхи мабил), 3% = 2,91..2,96% чистыми :),
против Алкиных кредитных (+1%)= 4х0,805 = 3,22(на бензус, а есть еще и 2% и 5%).
Но тут КБ дают на любую сумму и на любой МСС (кроме квази и некоторых ограничений), а у Алки от 25грн и ток на 3 группы товаров.

И не забудьте сначала зарегить карту в Бонусе, а потом уже оплачивать покупки. А то я уже двоих перцев знаю, которые ток через неделю прозрели :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26217
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2089 раз.
Подякували: 2975 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 530531532533
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, Poleg, Stringer і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10072)
12.11.2018 18:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.