Oktawa
Яку картку вам відкрили під депозит?
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Додано: Пон 12 лис, 2018 16:34
Oktawa
Яку картку вам відкрили під депозит?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:04
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:18
У мене якраз такий.
А в чому проблема? Депо виплатять наступного дня, тобто недоотримаю трохи процентів?
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:58
Re: Укрексiмбанк
Считаю, шо если спрашиваете, то вам отот ИБ не нужен
Если редко будете пользоваться картой - типа только снять %% в АТМ, то и СМС-инфо не нужно (10грн/мес, против 72грн/год для ИБ)
А смысл есть в любом КБ! Наварить 3% на полученных от депо %% тож интересно ж
Для депо под фонд, выходит %% около 2К/мес, т.е. порядка +60грн/мес -- абонка для Алкиного Максимки или мабилы
Кэшбэк тут в высоколиквидных, но часто дефицитных фантиках (Ашан, Сильпо, ОККО, пополняхи мабил), 3% = 2,91..2,96% чистыми ,
против Алкиных кредитных (+1%)= 4х0,805 = 3,22(на бензус, а есть еще и 2% и 5%).
Но тут КБ дают на любую сумму и на любой МСС (кроме квази и некоторых ограничений), а у Алки от 25грн и ток на 3 группы товаров.
И не забудьте сначала зарегить карту в Бонусе, а потом уже оплачивать покупки. А то я уже двоих перцев знаю, которые ток через неделю прозрели
... делайте хоть что-нибудь!
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