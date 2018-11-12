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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 16:34
Oktawa
Яку картку вам відкрили під депозит?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 12 лис, 2018 17:04
klug написав:Oktawa
Яку картку вам відкрили під депозит?
Я замовляла Вiзу голд, прийде на наступному тижнI.
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Oktawa
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Додано: Пон 12 лис, 2018 17:18
kreuz написав: KIM30 написав:
Хто відкривав Новорічний на 186 днів? Підкажіть, як там рахують дні, щоб вибрати дату відкриття так щоб дата закриття не випала на вихідний?
7.11 було б закриття на неділю 12.05
У мене якраз такий.
А в чому проблема? Депо виплатять наступного дня, тобто недоотримаю трохи процентів?
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Додано: Пон 12 лис, 2018 17:58
Oktawa написав:
А вы как посоветуете, подключать ИБ ? Есть ли смысл в этом кэшбеке, учитывая то, что у меня есть кредитка максимум от Альфы?
Считаю, шо если спрашиваете, то вам отот ИБ не нужен
Если редко будете пользоваться картой - типа только снять %% в АТМ, то и СМС-инфо не нужно (10грн/мес, против 72грн/год для ИБ)
А смысл есть в любом КБ! Наварить 3% на полученных от депо %% тож интересно ж
Для депо под фонд, выходит %% около 2К/мес, т.е. порядка +60грн/мес -- абонка для Алкиного Максимки или мабилы
Кэшбэк тут в высоколиквидных, но часто дефицитных фантиках (Ашан, Сильпо, ОККО, пополняхи мабил), 3% = 2,91..2,96% чистыми
,
против Алкиных кредитных (+1%)= 4х0,805 = 3,22(на бензус, а есть еще и 2% и 5%).
Но тут КБ дают на любую сумму и на любой МСС (кроме квази и некоторых ограничений), а у Алки от 25грн и ток на 3 группы товаров.
И не забудьте сначала зарегить карту в Бонусе, а потом уже оплачивать покупки. А то я уже двоих перцев знаю, которые ток через неделю прозрели
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 12 лис, 2018 18:16
Сегодня увидел, как ограничивается кэшбек по МСС 4814 в Эксим бонусе. Перепутал карты. Оплата 1000грн- начислено 21. Это то, что не хватало до 100. Очень быстро начислили. Взял другую карту, теперь сначала смотрю выписку.
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lel
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Додано: Пон 12 лис, 2018 18:19
clientage написав: Oktawa написав:
А вы как посоветуете, подключать ИБ ? Есть ли смысл в этом кэшбеке, учитывая то, что у меня есть кредитка максимум от Альфы?
Считаю, шо если спрашиваете, то вам отот ИБ не нужен
Если редко будете пользоваться картой - типа только снять %% в АТМ, то и СМС-инфо не нужно (10грн/мес, против 72грн/год для ИБ)
А смысл есть в любом КБ! Наварить 3% на полученных от депо %% тож интересно ж
Для депо под фонд, выходит %% около 2К/мес, т.е. порядка +60грн/мес -- абонка для Алкиного Максимки или мабилы
Кэшбэк тут в высоколиквидных, но часто дефицитных фантиках (Ашан, Сильпо, ОККО, пополняхи мабил), 3% = 2,91..2,96% чистыми
,
против Алкиных кредитных (+1%)= 4х0,805 = 3,22(на бензус, а есть еще и 2% и 5%).
Но тут КБ дают на любую сумму и на любой МСС (кроме квази и некоторых ограничений), а у Алки от 25грн и ток на 3 группы товаров.
И не забудьте сначала зарегить карту в Бонусе, а потом уже оплачивать покупки. А то я уже двоих перцев знаю, которые ток через неделю прозрели
Спасибо вам большое за ценную информацию! Это ж какую надо память иметь, чтобы во всем этом ориентироваться ))
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Oktawa
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Додано: Пон 12 лис, 2018 18:21
lel написав:
...теперь сначала смотрю выписку
Дасс, выписка -- вещь полезная, собенно в ЦСВ-формате, когда есть несколько карт на экке
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 12 лис, 2018 19:40
Oktawa написав:
Спасибо вам большое за ценную информацию!
Під повідомленням є "+1"
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