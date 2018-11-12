Додано: Пон 12 лис, 2018 17:58

Oktawa написав: А вы как посоветуете, подключать ИБ ? Есть ли смысл в этом кэшбеке, учитывая то, что у меня есть кредитка максимум от Альфы? А вы как посоветуете, подключать ИБ ? Есть ли смысл в этом кэшбеке, учитывая то, что у меня есть кредитка максимум от Альфы?

Считаю, шо если спрашиваете, то вам отот ИБ не нуженЕсли редко будете пользоваться картой - типа только снять %% в АТМ, то и СМС-инфо не нужно (10грн/мес, против 72грн/год для ИБ)А смысл есть в любом КБ! Наварить 3% на полученных от депо %% тож интересно жДля депо под фонд, выходит %% около 2К/мес, т.е. порядка +60грн/мес -- абонка для Алкиного Максимки или мабилыКэшбэк тут в высоколиквидных, но часто дефицитных фантиках (Ашан, Сильпо, ОККО, пополняхи мабил), 3% = 2,91..2,96% чистымипротив Алкиных кредитных (+1%)= 4х0,805 = 3,22(на бензус, а есть еще и 2% и 5%).Но тут КБ дают на любую сумму и на любой МСС (кроме квази и некоторых ограничений), а у Алки от 25грн и ток на 3 группы товаров.И не забудьте сначала зарегить карту в Бонусе, а потом уже оплачивать покупки. А то я уже двоих перцев знаю, которые ток через неделю прозрели