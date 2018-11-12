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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 16:34
Oktawa
Яку картку вам відкрили під депозит?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 12 лис, 2018 17:04
klug написав:Oktawa
Яку картку вам відкрили під депозит?
Я замовляла Вiзу голд, прийде на наступному тижнI.
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Oktawa
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Додано: Пон 12 лис, 2018 17:18
kreuz написав: KIM30 написав:
Хто відкривав Новорічний на 186 днів? Підкажіть, як там рахують дні, щоб вибрати дату відкриття так щоб дата закриття не випала на вихідний?
7.11 було б закриття на неділю 12.05
У мене якраз такий.
А в чому проблема? Депо виплатять наступного дня, тобто недоотримаю трохи процентів?
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Додано: Пон 12 лис, 2018 17:58
Oktawa написав:
А вы как посоветуете, подключать ИБ ? Есть ли смысл в этом кэшбеке, учитывая то, что у меня есть кредитка максимум от Альфы?
Считаю, шо если спрашиваете, то вам отот ИБ не нужен
Если редко будете пользоваться картой - типа только снять %% в АТМ, то и СМС-инфо не нужно (10грн/мес, против 72грн/год для ИБ)
А смысл есть в любом КБ! Наварить 3% на полученных от депо %% тож интересно ж
Для депо под фонд, выходит %% около 2К/мес, т.е. порядка +60грн/мес -- абонка для Алкиного Максимки или мабилы
Кэшбэк тут в высоколиквидных, но часто дефицитных фантиках (Ашан, Сильпо, ОККО, пополняхи мабил), 3% = 2,91..2,96% чистыми
,
против Алкиных кредитных (+1%)= 4х0,805 = 3,22(на бензус, а есть еще и 2% и 5%).
Но тут КБ дают на любую сумму и на любой МСС (кроме квази и некоторых ограничений), а у Алки от 25грн и ток на 3 группы товаров.
И не забудьте сначала зарегить карту в Бонусе, а потом уже оплачивать покупки. А то я уже двоих перцев знаю, которые ток через неделю прозрели
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 12 лис, 2018 18:16
Сегодня увидел, как ограничивается кэшбек по МСС 4814 в Эксим бонусе. Перепутал карты. Оплата 1000грн- начислено 21. Это то, что не хватало до 100. Очень быстро начислили. Взял другую карту, теперь сначала смотрю выписку.
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lel
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Додано: Пон 12 лис, 2018 18:19
clientage написав: Oktawa написав:
А вы как посоветуете, подключать ИБ ? Есть ли смысл в этом кэшбеке, учитывая то, что у меня есть кредитка максимум от Альфы?
Считаю, шо если спрашиваете, то вам отот ИБ не нужен
Если редко будете пользоваться картой - типа только снять %% в АТМ, то и СМС-инфо не нужно (10грн/мес, против 72грн/год для ИБ)
А смысл есть в любом КБ! Наварить 3% на полученных от депо %% тож интересно ж
Для депо под фонд, выходит %% около 2К/мес, т.е. порядка +60грн/мес -- абонка для Алкиного Максимки или мабилы
Кэшбэк тут в высоколиквидных, но часто дефицитных фантиках (Ашан, Сильпо, ОККО, пополняхи мабил), 3% = 2,91..2,96% чистыми
,
против Алкиных кредитных (+1%)= 4х0,805 = 3,22(на бензус, а есть еще и 2% и 5%).
Но тут КБ дают на любую сумму и на любой МСС (кроме квази и некоторых ограничений), а у Алки от 25грн и ток на 3 группы товаров.
И не забудьте сначала зарегить карту в Бонусе, а потом уже оплачивать покупки. А то я уже двоих перцев знаю, которые ток через неделю прозрели
Спасибо вам большое за ценную информацию! Это ж какую надо память иметь, чтобы во всем этом ориентироваться ))
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Додано: Пон 12 лис, 2018 18:21
lel написав:
...теперь сначала смотрю выписку
Дасс, выписка -- вещь полезная, собенно в ЦСВ-формате, когда есть несколько карт на экке
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 12 лис, 2018 19:40
Oktawa написав:
Спасибо вам большое за ценную информацию!
Під повідомленням є "+1"
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Додано: Пон 12 лис, 2018 21:24
clientage написав:
Кэшбэк тут в высоколиквидных, но часто дефицитных фантиках (Ашан, Сильпо, ОККО, пополняхи мабил), 3% = 2,91..2,96% чистыми
если тратить более 60К в год картой то можно и на платину заморочиться платную.
кстати кто раньше юзал эко аллы выходило 2% фантиков ну и такое сякое за счет грейса и рассрочки то было лучше чем голда симы. щас уже алла проигрывает симе золотой.
Востаннє редагувалось mephala
в Пон 12 лис, 2018 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 21:26
kreuz написав: KIM30 написав:
Хто відкривав Новорічний на 186 днів? Підкажіть, як там рахують дні, щоб вибрати дату відкриття так щоб дата закриття не випала на вихідний?
Начебто так: день відкриття + 186 днів. 7.11 було б закриття на неділю 12.05, 8.11 на 13.05 понеділок, 9.11 на 14.05 вівторок. Тому пропоную найближчий четвер 15.11 до понеділка 20.05, бо понеділок 12.11 на короткий день п'ятницю 17.05
припадає закриття.
Дякую! +1
хіба в п'ятницю в банці короткий день?
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