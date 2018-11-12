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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 531532533534

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:33

  clientage написав:
  lel написав:...теперь сначала смотрю выписку

Дасс, выписка -- вещь полезная, собенно в ЦСВ-формате, когда есть несколько карт на экке :)

А если еще и Фильтр применить ))
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 22:44

  KIM30 написав:хіба в п'ятницю в банці короткий день?

Вообще-то - да
Flamingo
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  #<1 ... 531532533534
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