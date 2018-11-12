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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 21:33
clientage написав: lel написав:
...теперь сначала смотрю выписку
Дасс, выписка -- вещь полезная, собенно в ЦСВ-формате, когда есть несколько карт на экке
А если еще и Фильтр применить ))
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Додано: Пон 12 лис, 2018 22:44
KIM30 написав:
хіба в п'ятницю в банці короткий день?
Вообще-то - да
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