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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 21:33
clientage написав: lel написав:
...теперь сначала смотрю выписку
Дасс, выписка -- вещь полезная, собенно в ЦСВ-формате, когда есть несколько карт на экке
А если еще и Фильтр применить ))
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Додано: Пон 12 лис, 2018 22:44
KIM30 написав:
хіба в п'ятницю в банці короткий день?
Вообще-то - да
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Додано: Сер 14 лис, 2018 13:04
Чорний Ворон написав: kreuz написав: KIM30 написав:
Хто відкривав Новорічний на 186 днів? Підкажіть, як там рахують дні, щоб вибрати дату відкриття так щоб дата закриття не випала на вихідний?
7.11 було б закриття на неділю 12.05
У мене якраз такий.
А в чому проблема? Депо виплатять наступного дня, тобто недоотримаю трохи процентів?
Вирішувати лише Вам, чи є тут проблема, але я для себе намагаюся користуватися правилом: день виходу = дню наступного входу задля уникнення простоювання коштів, бо зазвичай у ці дні % не нараховують, а таким чином удвічі скорочується кількість цих неприбуткових днів.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 13:08
KIM30 написав: kreuz написав: KIM30 написав:
Хто відкривав Новорічний на 186 днів? Підкажіть, як там рахують дні, щоб вибрати дату відкриття так щоб дата закриття не випала на вихідний?
Начебто так: день відкриття + 186 днів. 7.11 було б закриття на неділю 12.05, 8.11 на 13.05 понеділок, 9.11 на 14.05 вівторок. Тому пропоную найближчий четвер 15.11 до понеділка 20.05, бо понеділок 12.11 на короткий день п'ятницю 17.05
припадає закриття.
Дякую! +1
хіба в п'ятницю в банці короткий день?
Принаймні касовий час: -1 година.
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kreuz
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