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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 532533534535>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:33

  clientage написав:
  lel написав:...теперь сначала смотрю выписку

Дасс, выписка -- вещь полезная, собенно в ЦСВ-формате, когда есть несколько карт на экке :)

А если еще и Фильтр применить ))
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 22:44

  KIM30 написав:хіба в п'ятницю в банці короткий день?

Вообще-то - да
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:04

  Чорний Ворон написав:
  kreuz написав:
  KIM30 написав:Хто відкривав Новорічний на 186 днів? Підкажіть, як там рахують дні, щоб вибрати дату відкриття так щоб дата закриття не випала на вихідний?

7.11 було б закриття на неділю 12.05

У мене якраз такий.
А в чому проблема? Депо виплатять наступного дня, тобто недоотримаю трохи процентів?

Вирішувати лише Вам, чи є тут проблема, але я для себе намагаюся користуватися правилом: день виходу = дню наступного входу задля уникнення простоювання коштів, бо зазвичай у ці дні % не нараховують, а таким чином удвічі скорочується кількість цих неприбуткових днів.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:08

  KIM30 написав:
  kreuz написав:
  KIM30 написав:Хто відкривав Новорічний на 186 днів? Підкажіть, як там рахують дні, щоб вибрати дату відкриття так щоб дата закриття не випала на вихідний?

Начебто так: день відкриття + 186 днів. 7.11 було б закриття на неділю 12.05, 8.11 на 13.05 понеділок, 9.11 на 14.05 вівторок. Тому пропоную найближчий четвер 15.11 до понеділка 20.05, бо понеділок 12.11 на короткий день п'ятницю 17.05 припадає закриття.

Дякую! +1
хіба в п'ятницю в банці короткий день?

Принаймні касовий час: -1 година.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:17

Re: Укрексiмбанк

Приветствую. Как я понимаю - Банчик госовский.. Хочу залить на новогодний полтора фонда. Или все же не рисковать?!
логан1919
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:21

  логан1919 написав:Приветствую. Как я понимаю - Банчик госовский.. Хочу залить на новогодний полтора фонда. Или все же не рисковать?!

Залейте полляма+, получите в подарок Визу Платину с КБ-5% на всьоо 8)
еще и шаровую годовую турстраХовку с лаунжкей :P
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 16 лис, 2018 12:47, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:43

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:Залейте полляма+, получите в подарок Визу Платину с КБ-5% на всьоо


абослютно найкраща пропозиція по всій БСУ! :)
і за відносно невеликі гроши
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:46

  clientage написав:
  логан1919 написав:Приветствую. Как я понимаю - Банчик госовский.. Хочу залить на новогодний полтора фонда. Или все же не рисковать?!

Залейте полляма+, получите в подарок Визу Платину с КБ-5% на всьоо 8)

Який найкращий алгоритм заливу?
Одним траншем же ніззя.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:48

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  логан1919 написав:Приветствую. Как я понимаю - Банчик госовский.. Хочу залить на новогодний полтора фонда. Или все же не рисковать?!

Залейте полляма+, получите в подарок Визу Платину с КБ-5% на всьоо 8)

Який найкращий алгоритм заливу?
Одним траншем же ніззя.

если есть доки на происхождение средств, то все мона
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:54

Доків немає. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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