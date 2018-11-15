ну нуна делать
пройти с 200К через пару ВА и готово, он Вата на подходе, вот жалко Вермут спрыгнул
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:04
ну нуна делать
пройти с 200К через пару ВА и готово, он Вата на подходе, вот жалко Вермут спрыгнул
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:10
Так море було ТА ...зараз банки видпдуть цидулу що видавали грошенята з Фонду?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:12
А нуна попробовать, года 3 такая цидула д.б. действительной.
Др. дело, шо за эти 3г мона было побывать под ВА еще раз 5 при большом желании, эт лимон шоли там мона легализировать? Ну дурость же
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:28
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