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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 532533534535

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:04

  Квесторе_поверніться написав:Доків немає. :(

ну нуна делать
пройти с 200К через пару ВА и готово, он Вата на подходе, вот жалко Вермут спрыгнул :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:10

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Доків немає. :(

ну нуна делать
пройти с 200К через пару ВА и готово, он Вата на подходе, вот жалко Вермут спрыгнул :)

Так море було ТА ...зараз банки видпдуть цидулу що видавали грошенята з Фонду?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:12

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Доків немає. :(

ну нуна делать
пройти с 200К через пару ВА и готово, он Вата на подходе, вот жалко Вермут спрыгнул :)

Так море було ТА ...зараз банки видпдуть цидулу що видавали грошенята з Фонду?

А нуна попробовать, года 3 такая цидула д.б. действительной.
Др. дело, шо за эти 3г мона было побывать под ВА еще раз 5 при большом желании, эт лимон шоли там мона легализировать? Ну дурость же :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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З нами з: 08.12.07
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:28

  clientage написав: ... Ну дурость же :)

А Вы сначала уговорите Эксим принять такие "справки" как документ подтверждения доходов.
Smitten
 
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