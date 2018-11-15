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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 532533534535

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:04

  Квесторе_поверніться написав:Доків немає. :(

ну нуна делать
пройти с 200К через пару ВА и готово, он Вата на подходе, вот жалко Вермут спрыгнул :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:10

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Доків немає. :(

ну нуна делать
пройти с 200К через пару ВА и готово, он Вата на подходе, вот жалко Вермут спрыгнул :)

Так море було ТА ...зараз банки видпдуть цидулу що видавали грошенята з Фонду?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:12

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Доків немає. :(

ну нуна делать
пройти с 200К через пару ВА и готово, он Вата на подходе, вот жалко Вермут спрыгнул :)

Так море було ТА ...зараз банки видпдуть цидулу що видавали грошенята з Фонду?

А нуна попробовать, года 3 такая цидула д.б. действительной.
Др. дело, шо за эти 3г мона было побывать под ВА еще раз 5 при большом желании, эт лимон шоли там мона легализировать? Ну дурость же :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:28

  clientage написав: ... Ну дурость же :)

А Вы сначала уговорите Эксим принять такие "справки" как документ подтверждения доходов.
Smitten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:39

  Smitten написав:
  clientage написав: ... Ну дурость же :)

А Вы сначала уговорите Эксим принять такие "справки" как документ подтверждения доходов.

Так такая дока есть в разъяснениях регулятора, а Сима просто выпендривается :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:41

  clientage написав:Залейте полляма+, получите в подарок Визу Платину с КБ-5% на всьоо 8) еще и шаровую годовую турстраХовку с лаунжкей :P

А название продукта не подскажете? Я о таком не слышал, а на сайте подобные условия не находятся
Smitten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:58

  clientage написав:
  логан1919 написав:Приветствую. Как я понимаю - Банчик госовский.. Хочу залить на новогодний полтора фонда. Или все же не рисковать?!

Залейте полляма+,

из ИБ каких банков можно сделать СЕП на "полляма+" ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:05

  J написав:
  clientage написав:
  логан1919 написав:Приветствую. Как я понимаю - Банчик госовский.. Хочу залить на новогодний полтора фонда. Или все же не рисковать?!

Залейте полляма+,

из ИБ каких банков можно сделать СЕП на "полляма+" ?

С одного ИБ наврядли :( Ток через кассу (с комисс), но безналом. А мож Аваль или ТАС выпустит, они любят еще по телепону подтвердилку получить :wink:
Но на Симу, на 2630 мона в течение 1го дня точно накидать 100К из 2..3 банков, эт я лыышна провэрыл :wink:
А так в договоре упоминается и про 5 дней.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:06

  clientage написав:
  логан1919 написав:Приветствую. Как я понимаю - Банчик госовский.. Хочу залить на новогодний полтора фонда. Или все же не рисковать?!

Залейте полляма+, получите в подарок Визу Платину с КБ-5% на всьоо 8)
еще и шаровую годовую турстраХовку с лаунжкей :P

Я пАпАршу пардона, но в полностью бесплатной Платине турстраХовки бесплатной не бывает. Ее надо добирать за денюжку. Причем по наполняемости, страховка к Голде и дешевле, и по сути там уже есть все что нужно. А в страховку по Платине добавляют разные ненужные весЧи типа "бесплатное сопровождение Ваших детей из-за границы в Украину при... репатриации Вашего трупа" :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:11

  Smitten написав:
  clientage написав:Залейте полляма+, получите в подарок Визу Платину с КБ-5% на всьоо 8) еще и шаровую годовую турстраХовку с лаунжкей :P

А название продукта не подскажете? Я о таком не слышал, а на сайте подобные условия не находятся

Это карта к депозиту. Вот тут смотрите https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf
И заказывайте именно Визу - именно она учавствует в Бонус-эксиме
Flamingo
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