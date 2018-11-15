ну нуна делать
пройти с 200К через пару ВА и готово, он Вата на подходе, вот жалко Вермут спрыгнул
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:04
ну нуна делать
пройти с 200К через пару ВА и готово, он Вата на подходе, вот жалко Вермут спрыгнул
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:10
Так море було ТА ...зараз банки видпдуть цидулу що видавали грошенята з Фонду?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:12
А нуна попробовать, года 3 такая цидула д.б. действительной.
Др. дело, шо за эти 3г мона было побывать под ВА еще раз 5 при большом желании, эт лимон шоли там мона легализировать? Ну дурость же
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:28
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:39
Так такая дока есть в разъяснениях регулятора, а Сима просто выпендривается
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:41
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:58
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:05
С одного ИБ наврядли Ток через кассу (с комисс), но безналом. А мож Аваль или ТАС выпустит, они любят еще по телепону подтвердилку получить
Но на Симу, на 2630 мона в течение 1го дня точно накидать 100К из 2..3 банков, эт я лыышна провэрыл
А так в договоре упоминается и про 5 дней.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:06
Я пАпАршу пардона, но в полностью бесплатной Платине турстраХовки бесплатной не бывает. Ее надо добирать за денюжку. Причем по наполняемости, страховка к Голде и дешевле, и по сути там уже есть все что нужно. А в страховку по Платине добавляют разные ненужные весЧи типа "бесплатное сопровождение Ваших детей из-за границы в Украину при... репатриации Вашего трупа"
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:11
Это карта к депозиту. Вот тут смотрите
И заказывайте именно Визу - именно она учавствует в Бонус-эксиме
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