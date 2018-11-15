ну нуна делать пройти с 200К через пару ВА и готово, он Вата на подходе, вот жалко Вермут спрыгнул
Так море було ТА ...зараз банки видпдуть цидулу що видавали грошенята з Фонду?
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логан1919 написав:Приветствую. Как я понимаю - Банчик госовский.. Хочу залить на новогодний полтора фонда. Или все же не рисковать?!
Залейте полляма+,
из ИБ каких банков можно сделать СЕП на "полляма+" ?
С одного ИБ наврядли Ток через кассу (с комисс), но безналом. А мож Аваль или ТАС выпустит, они любят еще по телепону подтвердилку получить Но на Симу, на 2630 мона в течение 1го дня точно накидать 100К из 2..3 банков, эт я лыышна провэрыл А так в договоре упоминается и про 5 дней.
логан1919 написав:Приветствую. Как я понимаю - Банчик госовский.. Хочу залить на новогодний полтора фонда. Или все же не рисковать?!
Залейте полляма+, получите в подарок Визу Платину с КБ-5% на всьоо еще и шаровую годовую турстраХовку с лаунжкей
Я пАпАршу пардона, но в полностью бесплатной Платине турстраХовки бесплатной не бывает. Ее надо добирать за денюжку. Причем по наполняемости, страховка к Голде и дешевле, и по сути там уже есть все что нужно. А в страховку по Платине добавляют разные ненужные весЧи типа "бесплатное сопровождение Ваших детей из-за границы в Украину при... репатриации Вашего трупа"