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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:14
J написав:
из ИБ каких банков можно сделать СЕП на "полляма+" ?
Прокредит - до 1 млн. в день легко...
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Anadonta
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:20
clientage написав: логан1919 написав:
Приветствую. Как я понимаю - Банчик госовский.. Хочу залить на новогодний полтора фонда. Или все же не рисковать?!
Залейте полляма+, получите в подарок Визу Платину с КБ-5% на всьоо
еще и шаровую годовую турстраХовку с лаунжкей
где сказано о шаровой турстраховке?
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:21
J написав: clientage написав: логан1919 написав:
Приветствую. Как я понимаю - Банчик госовский.. Хочу залить на новогодний полтора фонда. Или все же не рисковать?!
Залейте полляма+,
из ИБ каких банков можно сделать СЕП на "полляма+" ?
Форвард, Прокредит
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:34
Stringer написав: clientage написав: логан1919 написав:
Приветствую. Как я понимаю - Банчик госовский.. Хочу залить на новогодний полтора фонда. Или все же не рисковать?!
Залейте полляма+, получите в подарок Визу Платину с КБ-5% на всьоо
еще и шаровую годовую турстраХовку с лаунжкей
где сказано о шаровой турстраховке?
Шаровая Страховка идёт по платным Платинам. Под депозит от пол-ляма выдают бесплатную Платину. По ней страховка оформляется за деньги
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Flamingo
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:38
Flamingo
Это я знаю
думал вдруг стали давать шаровикам
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Stringer
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:50
Так за 500к можно то на Инфинити прям замахнуться
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:21
guntherhouse777 написав:
Так за 500к можно то на Инфинити прям замахнуться
понад 5 000 000,00 грн. Visa Infinite, MasterCard World Elite PayPass - бесплатноhttps://www.eximb.com/ukr/personal/card ... =card_list
Или за 3000грн. И это будет в тарифе Депозитная https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf
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lel
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:14
за 3к она только через 9 месяцев в ноль выйдет и начнет зарабатывать в 3 оставшиеся месяца,
а доживет ли бонусная программа до того времени неизвестно
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J
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