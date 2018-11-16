логан1919 написав:Приветствую. Как я понимаю - Банчик госовский.. Хочу залить на новогодний полтора фонда. Или все же не рисковать?!
Залейте полляма+, получите в подарок Визу Платину с КБ-5% на всьоо еще и шаровую годовую турстраХовку с лаунжкей
Я пАпАршу пардона, но в полностью бесплатной Платине турстраХовки бесплатной не бывает. Ее надо добирать за денюжку. Причем по наполняемости, страховка к Голде и дешевле, и по сути там уже есть все что нужно. А в страховку по Платине добавляют разные ненужные весЧи типа "бесплатное сопровождение Ваших детей из-за границы в Украину при... репатриации Вашего трупа"
Воо гады, у меня Платина за 1050 с турстрахом в комплекте Ну а чуваков с шаровыми Платинами и Инфинити нуна стричь, они ж денег уже не считают
1) от, наприклад, я оформив такий пакет, де страховка не включена, а потім вона мені знадобилася. Я можу прийти і оформити страховку за цими цінами https://www.eximb.com/ukr/personal/card ... insurance/ , відповідно до одного (бажано найвищого) з класів моїх карток? Чи вони мені потім скажуть, що треба було одразу брати пакет зі страховкою, а тепер уже пізно?
2) як видають поліс: у електронному вигляді, одразу роблять на місці чи потрібно місяць-другий чекати, доки вони у партнерів усе оформлять і привезуть поліс на фірмовому бланку?