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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 534535536537>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:14

  J написав:из ИБ каких банков можно сделать СЕП на "полляма+" ?


Прокредит - до 1 млн. в день легко...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:20

  clientage написав:
  логан1919 написав:Приветствую. Как я понимаю - Банчик госовский.. Хочу залить на новогодний полтора фонда. Или все же не рисковать?!

Залейте полляма+, получите в подарок Визу Платину с КБ-5% на всьоо 8)
еще и шаровую годовую турстраХовку с лаунжкей :P

где сказано о шаровой турстраховке?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:21

  J написав:
  clientage написав:
  логан1919 написав:Приветствую. Как я понимаю - Банчик госовский.. Хочу залить на новогодний полтора фонда. Или все же не рисковать?!

Залейте полляма+,

из ИБ каких банков можно сделать СЕП на "полляма+" ?

Форвард, Прокредит
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Повідомлень: 8354
З нами з: 23.01.13
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:34

  Stringer написав:
  clientage написав:
  логан1919 написав:Приветствую. Как я понимаю - Банчик госовский.. Хочу залить на новогодний полтора фонда. Или все же не рисковать?!

Залейте полляма+, получите в подарок Визу Платину с КБ-5% на всьоо 8)
еще и шаровую годовую турстраХовку с лаунжкей :P

где сказано о шаровой турстраховке?

Шаровая Страховка идёт по платным Платинам. Под депозит от пол-ляма выдают бесплатную Платину. По ней страховка оформляется за деньги
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:38

Flamingo Это я знаю :(
думал вдруг стали давать шаровикам
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:50

Так за 500к можно то на Инфинити прям замахнуться
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:21

  guntherhouse777 написав:Так за 500к можно то на Инфинити прям замахнуться

понад 5 000 000,00 грн. Visa Infinite, MasterCard World Elite PayPass - бесплатно
https://www.eximb.com/ukr/personal/card ... =card_list
Или за 3000грн. И это будет в тарифе Депозитная https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:14

  lel написав:
  guntherhouse777 написав:Так за 500к можно то на Инфинити прям замахнуться

понад 5 000 000,00 грн. Visa Infinite, MasterCard World Elite PayPass - бесплатно
https://www.eximb.com/ukr/personal/card ... =card_list
Или за 3000грн. И это будет в тарифе Депозитная https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf

за 3к она только через 9 месяцев в ноль выйдет и начнет зарабатывать в 3 оставшиеся месяца,
а доживет ли бонусная программа до того времени неизвестно
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:21

  Flamingo написав:
  clientage написав:
  логан1919 написав:Приветствую. Как я понимаю - Банчик госовский.. Хочу залить на новогодний полтора фонда. Или все же не рисковать?!

Залейте полляма+, получите в подарок Визу Платину с КБ-5% на всьоо 8)
еще и шаровую годовую турстраХовку с лаунжкей :P

Я пАпАршу пардона, но в полностью бесплатной Платине турстраХовки бесплатной не бывает. Ее надо добирать за денюжку. Причем по наполняемости, страховка к Голде и дешевле, и по сути там уже есть все что нужно. А в страховку по Платине добавляют разные ненужные весЧи типа "бесплатное сопровождение Ваших детей из-за границы в Украину при... репатриации Вашего трупа" :mrgreen:

Воо гады, у меня Платина за 1050 с турстрахом в комплекте 8)
Ну а чуваков с шаровыми Платинами и Инфинити нуна стричь, они ж денег уже не считают :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:16

А все ж поясніть мені по страховці:

1) от, наприклад, я оформив такий пакет, де страховка не включена, а потім вона мені знадобилася. Я можу прийти і оформити страховку за цими цінами https://www.eximb.com/ukr/personal/card ... insurance/ , відповідно до одного (бажано найвищого) з класів моїх карток? Чи вони мені потім скажуть, що треба було одразу брати пакет зі страховкою, а тепер уже пізно?

2) як видають поліс: у електронному вигляді, одразу роблять на місці чи потрібно місяць-другий чекати, доки вони у партнерів усе оформлять і привезуть поліс на фірмовому бланку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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