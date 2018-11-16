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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 534535536537

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:29

  klug написав:А все ж поясніть мені по страховці:

1) от, наприклад, я оформив такий пакет, де страховка не включена, а потім вона мені знадобилася. Я можу прийти і оформити страховку за цими цінами https://www.eximb.com/ukr/personal/card ... insurance/ , відповідно до одного (бажано найвищого) з класів моїх карток? Чи вони мені потім скажуть, що треба було одразу брати пакет зі страховкою, а тепер уже пізно?

2) як видають поліс: у електронному вигляді, одразу роблять на місці чи потрібно місяць-другий чекати, доки вони у партнерів усе оформлять і привезуть поліс на фірмовому бланку?

1. Да позже можно. Абсолютно без проблем. Проверено на личном опыте. Карта получена в мае. Страховка получена в сентябре. По поводу "найвищого" класу - почитайте условия страховок. Их наполнение. Я почитал. Страховка для Платины состоит из "страховки Голд" + с десяток позиций всякого фуфла типа "сопровождения ваших детей при репатриации Вашего трупа" и стоит 400+ грн. Страховка для Голды стоит 200+ грн., но в принципе мне как ездящему за границу на отдых все необходимое есть. Я взял именно "голдовскую" страховку. Но надо чтобы и карта Голд при этом была (у меня была). А там решать Вам. Если пара лишних сотен гривень Вам на карман давит - можете оформить страховку и под карту Вашего "наивысшего класса". :wink:
2. Распечатывают все и сразу же. Бланки я так понимаю у Симы в наличии. Или печатают сразу с бланком (хотя мне показался блан ХВирменным). В общем в день обращения все вручили. Единственный момент - списание платы за страховку проводят с той карты к которой оформляют страховку. А у меня при наличии Платины - на Голде естественно было по нулям. В общем пришлось оперативно пополнить через банкомёт с кэш-ином.
Flamingo
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  #<1 ... 534535536537
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