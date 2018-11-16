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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 534535536537 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 286 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 34 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 33 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 77 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 286 Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:29 klug написав: А все ж поясніть мені по страховці:



1) от, наприклад, я оформив такий пакет, де страховка не включена, а потім вона мені знадобилася. Я можу прийти і оформити страховку за цими цінами https://www.eximb.com/ukr/personal/card ... insurance/ , відповідно до одного (бажано найвищого) з класів моїх карток? Чи вони мені потім скажуть, що треба було одразу брати пакет зі страховкою, а тепер уже пізно?



2) як видають поліс: у електронному вигляді, одразу роблять на місці чи потрібно місяць-другий чекати, доки вони у партнерів усе оформлять і привезуть поліс на фірмовому бланку? А все ж поясніть мені по страховці:1) от, наприклад, я оформив такий пакет, де страховка не включена, а потім вона мені знадобилася. Я можу прийти і оформити страховку за цими цінами, відповідно до одного (бажано найвищого) з класів моїх карток? Чи вони мені потім скажуть, що треба було одразу брати пакет зі страховкою, а тепер уже пізно?2) як видають поліс: у електронному вигляді, одразу роблять на місці чи потрібно місяць-другий чекати, доки вони у партнерів усе оформлять і привезуть поліс на фірмовому бланку?

1. Да позже можно. Абсолютно без проблем. Проверено на личном опыте. Карта получена в мае. Страховка получена в сентябре. По поводу "найвищого" класу - почитайте условия страховок. Их наполнение. Я почитал. Страховка для Платины состоит из "страховки Голд" + с десяток позиций всякого фуфла типа "сопровождения ваших детей при репатриации Вашего трупа" и стоит 400+ грн. Страховка для Голды стоит 200+ грн., но в принципе мне как ездящему за границу на отдых все необходимое есть. Я взял именно "голдовскую" страховку. Но надо чтобы и карта Голд при этом была (у меня была). А там решать Вам. Если пара лишних сотен гривень Вам на карман давит - можете оформить страховку и под карту Вашего "наивысшего класса".

2. Распечатывают все и сразу же. Бланки я так понимаю у Симы в наличии. Или печатают сразу с бланком (хотя мне показался блан ХВирменным). В общем в день обращения все вручили. Единственный момент - списание платы за страховку проводят с той карты к которой оформляют страховку. А у меня при наличии Платины - на Голде естественно было по нулям. В общем пришлось оперативно пополнить через банкомёт с кэш-ином. 1. Да позже можно. Абсолютно без проблем. Проверено на личном опыте. Карта получена в мае. Страховка получена в сентябре. По поводу "найвищого" класу - почитайте условия страховок. Их наполнение. Я почитал. Страховка для Платины состоит из "страховки Голд" + с десяток позиций всякого фуфла типа "сопровождения ваших детей при репатриации Вашего трупа" и стоит 400+ грн. Страховка для Голды стоит 200+ грн., но в принципе мне как ездящему за границу на отдых все необходимое есть. Я взял именно "голдовскую" страховку. Но надо чтобы и карта Голд при этом была (у меня была). А там решать Вам. Если пара лишних сотен гривень Вам на карман давит - можете оформить страховку и под карту Вашего "наивысшего класса".2. Распечатывают все и сразу же. Бланки я так понимаю у Симы в наличии. Или печатают сразу с бланком (хотя мне показался блан ХВирменным). В общем в день обращения все вручили. Единственный момент - списание платы за страховку проводят с той карты к которой оформляют страховку. А у меня при наличии Платины - на Голде естественно было по нулям. В общем пришлось оперативно пополнить через банкомёт с кэш-ином. Flamingo

Повідомлень: 987 З нами з: 20.03.15 Подякував: 30 раз. Подякували: 213 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:25 Re: Укрексiмбанк Flamingo написав: По поводу "найвищого" класу - почитайте условия страховок. Их наполнение. Я почитал. Страховка для Платины состоит из "страховки Голд" + с десяток позиций всякого фуфла По поводу "найвищого" класу - почитайте условия страховок. Их наполнение. Я почитал. Страховка для Платины состоит из "страховки Голд" + с десяток позиций всякого фуфла

Платина у мене не водиться - я у свинорильстві ще поросятко, тому вона себе на моїх обертах не окупає, а от Голд є. Я, власне, чому запитав: у тарифах є "дорогий" Голд на 1 рік, де страховка "оформлюється оформлюється" за бажанням і є дешевий, дворічний, де вона просто "не входить у вартість". Є, природно, взяв той, що на 2 роки але зараз почав сумніватися.



Виходить, що у "дорогому" пакеті страховку і консьєрж клієнт оплачує відразу, але їх можуть не оформити, якщо клієнт не виявить явного бажання це зробити, а у "дешевому" потім можна добрати за потреби лише те, що клієнту потрібно? Мені не дуже зрозуміли такий продуктовий дуалізм, де клієнту пропонують заплатити за щось непотрібне, але дозволяють цього не робити, тому припустив, що по "дешевій" є якісь обмеження, дякую, що розвіяли сумніви. Платина у мене не водиться - я у свинорильстві ще поросятко, тому вона себе на моїх обертах не окупає, а от Голд є. Я, власне, чому запитав: у тарифах є "дорогий" Голд на 1 рік, де страховка "оформлюється оформлюється" за бажанням і є дешевий, дворічний, де вона просто "не входить у вартість". Є, природно, взяв той, що на 2 роки але зараз почав сумніватися.Виходить, що у "дорогому" пакеті страховку і консьєрж клієнт оплачує відразу, але їх можуть не оформити, якщо клієнт не виявить явного бажання це зробити, а у "дешевому" потім можна добрати за потреби лише те, що клієнту потрібно? Мені не дуже зрозуміли такий продуктовий дуалізм, де клієнту пропонують заплатити за щось непотрібне, але дозволяють цього не робити, тому припустив, що по "дешевій" є якісь обмеження, дякую, що розвіяли сумніви. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 2602 З нами з: 18.08.14 Подякував: 158 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 534535536537 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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