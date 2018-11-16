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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 534535536537

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:29

  klug написав:А все ж поясніть мені по страховці:

1) от, наприклад, я оформив такий пакет, де страховка не включена, а потім вона мені знадобилася. Я можу прийти і оформити страховку за цими цінами https://www.eximb.com/ukr/personal/card ... insurance/ , відповідно до одного (бажано найвищого) з класів моїх карток? Чи вони мені потім скажуть, що треба було одразу брати пакет зі страховкою, а тепер уже пізно?

2) як видають поліс: у електронному вигляді, одразу роблять на місці чи потрібно місяць-другий чекати, доки вони у партнерів усе оформлять і привезуть поліс на фірмовому бланку?

1. Да позже можно. Абсолютно без проблем. Проверено на личном опыте. Карта получена в мае. Страховка получена в сентябре. По поводу "найвищого" класу - почитайте условия страховок. Их наполнение. Я почитал. Страховка для Платины состоит из "страховки Голд" + с десяток позиций всякого фуфла типа "сопровождения ваших детей при репатриации Вашего трупа" и стоит 400+ грн. Страховка для Голды стоит 200+ грн., но в принципе мне как ездящему за границу на отдых все необходимое есть. Я взял именно "голдовскую" страховку. Но надо чтобы и карта Голд при этом была (у меня была). А там решать Вам. Если пара лишних сотен гривень Вам на карман давит - можете оформить страховку и под карту Вашего "наивысшего класса". :wink:
2. Распечатывают все и сразу же. Бланки я так понимаю у Симы в наличии. Или печатают сразу с бланком (хотя мне показался блан ХВирменным). В общем в день обращения все вручили. Единственный момент - списание платы за страховку проводят с той карты к которой оформляют страховку. А у меня при наличии Платины - на Голде естественно было по нулям. В общем пришлось оперативно пополнить через банкомёт с кэш-ином.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:25

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:По поводу "найвищого" класу - почитайте условия страховок. Их наполнение. Я почитал. Страховка для Платины состоит из "страховки Голд" + с десяток позиций всякого фуфла

Платина у мене не водиться - я у свинорильстві ще поросятко, тому вона себе на моїх обертах не окупає, а от Голд є. Я, власне, чому запитав: у тарифах є "дорогий" Голд на 1 рік, де страховка "оформлюється оформлюється" за бажанням і є дешевий, дворічний, де вона просто "не входить у вартість". Є, природно, взяв той, що на 2 роки але зараз почав сумніватися.

Виходить, що у "дорогому" пакеті страховку і консьєрж клієнт оплачує відразу, але їх можуть не оформити, якщо клієнт не виявить явного бажання це зробити, а у "дешевому" потім можна добрати за потреби лише те, що клієнту потрібно? Мені не дуже зрозуміли такий продуктовий дуалізм, де клієнту пропонують заплатити за щось непотрібне, але дозволяють цього не робити, тому припустив, що по "дешевій" є якісь обмеження, дякую, що розвіяли сумніви.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:53

  Flamingo написав:
  klug написав:А все ж поясніть мені по страховці:

1) от, наприклад, я оформив такий пакет, де страховка не включена, а потім вона мені знадобилася. Я можу прийти і оформити страховку за цими цінами https://www.eximb.com/ukr/personal/card ... insurance/ , відповідно до одного (бажано найвищого) з класів моїх карток? Чи вони мені потім скажуть, що треба було одразу брати пакет зі страховкою, а тепер уже пізно?

2) як видають поліс: у електронному вигляді, одразу роблять на місці чи потрібно місяць-другий чекати, доки вони у партнерів усе оформлять і привезуть поліс на фірмовому бланку?

1. Да позже можно. Абсолютно без проблем. Проверено на личном опыте. Карта получена в мае. Страховка получена в сентябре. По поводу "найвищого" класу - почитайте условия страховок. Их наполнение. Я почитал. Страховка для Платины состоит из "страховки Голд" + с десяток позиций всякого фуфла типа "сопровождения ваших детей при репатриации Вашего трупа" и стоит 400+ грн. Страховка для Голды стоит 200+ грн., но в принципе мне как ездящему за границу на отдых все необходимое есть. Я взял именно "голдовскую" страховку. Но надо чтобы и карта Голд при этом была (у меня была). А там решать Вам. Если пара лишних сотен гривень Вам на карман давит - можете оформить страховку и под карту Вашего "наивысшего класса". :wink:
2. Распечатывают все и сразу же. Бланки я так понимаю у Симы в наличии. Или печатают сразу с бланком (хотя мне показался блан ХВирменным). В общем в день обращения все вручили. Единственный момент - списание платы за страховку проводят с той карты к которой оформляют страховку. А у меня при наличии Платины - на Голде естественно было по нулям. В общем пришлось оперативно пополнить через банкомёт с кэш-ином.

Странно, мне сказали что любой клиент может оформить любую страховку на выбор. У меня никогда не было карт голд, а страховка голд есть. И платил я за неё налом в кассе... правда комиссия была неприятная - аж 25 грн, но при цене годовой страховки минимум в два раза ниже чем на рынке - это мелочь
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 13:38

Re: Укрексiмбанк

  Stringer написав:Странно, мне сказали что любой клиент может оформить любую страховку на выбор. У меня никогда не было карт голд, а страховка голд есть. И платил я за неё налом в кассе... правда комиссия была неприятная - аж 25 грн, но при цене годовой страховки минимум в два раза ниже чем на рынке - это мелочь

Может именно потому чтобы я не платил комиссию - мне и предложили внести деньги с карты?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 13:57

  Flamingo написав:
  Stringer написав:Странно, мне сказали что любой клиент может оформить любую страховку на выбор. У меня никогда не было карт голд, а страховка голд есть. И платил я за неё налом в кассе... правда комиссия была неприятная - аж 25 грн, но при цене годовой страховки минимум в два раза ниже чем на рынке - это мелочь

Может именно потому чтобы я не платил комиссию - мне и предложили внести деньги с карты?

Вы просто отдали в кассу платежку на страховку и пополненную карту, и вам не дали дополнительную квитанцию на 25 грн?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:12

Stringer Я в кассу вообще не ходил. Подписал 2 заявления (на страховку и перевод денег) у экономиста, у которого в свое время оформлял депо и карту, после чего по его совету пополнил карту в банкомате с кэш-ином ровно на сумму страховки и деньги списались безналом и без комиссии.
ЗЫ. Вот посмотрел в интернет-банкинге - операция на 205 грн. с вот таким назначением платежа "Списання б/г з контракту без комісії BCH СТРАХ ПЛАТІЖ НА ПАТ"СТРАХОВА КОМПАНІЯ"АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:23

  Flamingo написав:Stringer Я в кассу вообще не ходил. Подписал 2 заявления (на страховку и перевод денег) у экономиста, у которого в свое время оформлял депо и карту, после чего по его совету пополнил карту в банкомате с кэш-ином ровно на сумму страховки и деньги списались безналом и без комиссии.
ЗЫ. Вот посмотрел в интернет-банкинге - операция на 205 грн. с вот таким назначением платежа "Списання б/г з контракту без комісії BCH СТРАХ ПЛАТІЖ НА ПАТ"СТРАХОВА КОМПАНІЯ"АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"

Я прибью своего экономиста :evil:
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