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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 535536537538

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:29

  M-Audio написав:
  clientage написав:У многих, кто покупал Платину за 1050, тож сняли комис 25х2(т.е. по сути за 1100 спихнули), потом после маленькой ругни всё вернули :) :)

А за что такая комиссия была? Я вот тоже комиссию заплатил, но небольшую, 1% наверное. За пополнение счета при отсутствии карты, чтобы с него могли списать плату за выпуск этой самой карты. Я так понимаю, что если бы мне выставили счёт за выпуск карты, который я бы оплачивал через кассу, то было бы примерно так же, как вверху написано?

И Вас обманули.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:42

Re: Укрексiмбанк

  Stringer написав:покупал шесть страховок


Можна купувати по цьому тарифу страховки членам сім'ї?
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  #<1 ... 535536537538
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