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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лис, 2018 19:29
M-Audio написав:
А за что такая комиссия была? Я вот тоже комиссию заплатил, но небольшую, 1% наверное. За пополнение счета при отсутствии карты, чтобы с него могли списать плату за выпуск этой самой карты. Я так понимаю, что если бы мне выставили счёт за выпуск карты, который я бы оплачивал через кассу, то было бы примерно так же, как вверху написано?
И Вас обманули.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 19:42
Stringer написав:
покупал шесть страховок
Можна купувати по цьому тарифу страховки членам сім'ї?
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Додано: Нед 18 лис, 2018 13:38
V2 написав: Stringer написав:
покупал шесть страховок
Можна купувати по цьому тарифу страховки членам сім'ї?
Нужно
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