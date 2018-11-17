clientage написав:У многих, кто покупал Платину за 1050, тож сняли комис 25х2(т.е. по сути за 1100 спихнули), потом после маленькой ругни всё вернули
А за что такая комиссия была? Я вот тоже комиссию заплатил, но небольшую, 1% наверное. За пополнение счета при отсутствии карты, чтобы с него могли списать плату за выпуск этой самой карты. Я так понимаю, что если бы мне выставили счёт за выпуск карты, который я бы оплачивал через кассу, то было бы примерно так же, как вверху написано?
Когда-то давно был клиентом банка. Теперь, вот, снова подумываю. Можете просветить по нескольким вопросам? 1) Скажите по EximBonus: участвуют и частные визы и депозитные? 2) Можно ли разместить депо в сумме для бесплатного получения карты на мин. срок, а карту получить "полноценную"? Будут ли "санкции" со стороны банка при снятии депо до окончания срока карты?) 3) по тарифам https://eximb.com/upload/app_links/tari ... -cards.pdf при размещении депо от 100К есть виза голд бесплатная на 2 года и за 325 грн. на 1 год. А в чем смысл последней??
la9 написав:Когда-то давно был клиентом банка. Теперь, вот, снова подумываю. Можете просветить по нескольким вопросам? 1) Скажите по EximBonus: участвуют и частные визы и депозитные? 2) Можно ли разместить депо в сумме для бесплатного получения карты на мин. срок, а карту получить "полноценную"? Будут ли "санкции" со стороны банка при снятии депо до окончания срока карты?) 3) по тарифам https://eximb.com/upload/app_links/tari ... -cards.pdf при размещении депо от 100К есть виза голд бесплатная на 2 года и за 325 грн. на 1 год. А в чем смысл последней??
1. Обе учавствуют. 2. Можно разместить на полгода и бесплатно карту взять на 2 (Голду) или на 1 год (Платину). Санкций не будет. Я свою Голду получал за 7мидневный депо, который через неделю забрал. Картой пользуюсь. Когда-то можно было и так. Сейчас за 7мидневные - вроде нет 3. В пакете у бесплатной нет страховки и консьержа. У платной они по желанию клиента включены. В общем на любителя.
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 18 лис, 2018 18:09, всього редагувалось 1 раз.