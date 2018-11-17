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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 535536537538

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:29

  M-Audio написав:
  clientage написав:У многих, кто покупал Платину за 1050, тож сняли комис 25х2(т.е. по сути за 1100 спихнули), потом после маленькой ругни всё вернули :) :)

А за что такая комиссия была? Я вот тоже комиссию заплатил, но небольшую, 1% наверное. За пополнение счета при отсутствии карты, чтобы с него могли списать плату за выпуск этой самой карты. Я так понимаю, что если бы мне выставили счёт за выпуск карты, который я бы оплачивал через кассу, то было бы примерно так же, как вверху написано?

И Вас обманули.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:42

Re: Укрексiмбанк

  Stringer написав:покупал шесть страховок


Можна купувати по цьому тарифу страховки членам сім'ї?
V2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:38

  V2 написав:
  Stringer написав:покупал шесть страховок


Можна купувати по цьому тарифу страховки членам сім'ї?

Нужно
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:45

Re: Укрексiмбанк

По новоричному выплата % в какой день - 1 или в день открытия? Шо то в писульке не указано
*******
valya
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:48

Доступны сертифы Ашана и Форы

  valya написав:По новоричному выплата % в какой день - 1 или в день открытия? Шо то в писульке не указано

https://eximb.com/upload/app_links/dog_newyear-2018.pdf
пп.4.5, 4.8
типа в 1й раб. день мес
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:24

Когда-то давно был клиентом банка. Теперь, вот, снова подумываю. Можете просветить по нескольким вопросам?
1) Скажите по EximBonus: участвуют и частные визы и депозитные?
2) Можно ли разместить депо в сумме для бесплатного получения карты на мин. срок, а карту получить "полноценную"? Будут ли "санкции" со стороны банка при снятии депо до окончания срока карты?)
3) по тарифам https://eximb.com/upload/app_links/tari ... -cards.pdf при размещении депо от 100К есть виза голд бесплатная на 2 года и за 325 грн. на 1 год. А в чем смысл последней??
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:04

  la9 написав:Когда-то давно был клиентом банка. Теперь, вот, снова подумываю. Можете просветить по нескольким вопросам?
1) Скажите по EximBonus: участвуют и частные визы и депозитные?
2) Можно ли разместить депо в сумме для бесплатного получения карты на мин. срок, а карту получить "полноценную"? Будут ли "санкции" со стороны банка при снятии депо до окончания срока карты?)
3) по тарифам https://eximb.com/upload/app_links/tari ... -cards.pdf при размещении депо от 100К есть виза голд бесплатная на 2 года и за 325 грн. на 1 год. А в чем смысл последней??

1. Обе учавствуют.
2. Можно разместить на полгода и бесплатно карту взять на 2 (Голду) или на 1 год (Платину). Санкций не будет. Я свою Голду получал за 7мидневный депо, который через неделю забрал. Картой пользуюсь. Когда-то можно было и так. Сейчас за 7мидневные - вроде нет
3. В пакете у бесплатной нет страховки и консьержа. У платной они по желанию клиента включены. В общем на любителя. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 18 лис, 2018 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:08

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:2. Можно разместить на полгода и бесплатно карту взять на 2 (Голду)

У Голды ежегодная абонка! Вот если на момент снятия абонки у вас не будет действующих депо достаточного обЪёма, то... ну вы понимаете? Так шо не расслабляйтесь :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:10

  clientage написав:
  Flamingo написав:2. Можно разместить на полгода и бесплатно карту взять на 2 (Голду)

У Голды ежегодная абонка! Вот если на момент снятия абонки у вас не будет действующих депо достаточного обЪёма, то... ну вы понимаете? Так шо не расслабляйтесь :)

Спасибо. Понял. Учту. Но у меня уже тут лежит под Платину. Так что думаю с голдой проблем не будет
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